Neix la Tramuntana Lan Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva
La primera edició, que tindrà lloc el 22 i 23 d'agost organitzada per l'associació El Gat de Vader, oferirà activitats digitals, jocs de taula i premis de fins a 600 euros
Els amants del gaming estan de sort i aquest dissabte i diumenge, 22 i 23 d'agost, tenen una cita a Figueres, en concret al gimnàs de l'escola Maria Àngels Anglada on tindrà lloc la primera edició de la Tramuntana Lan Party Figueres, una festa pensada per a públics de totes les edat i amb entrada gratuïta. No hi faltaran videojocs inclusius, consoles originals, karaoke, xerrades, tallers, així com altres activitats digitals, jocs de taula i exposició de consoles clòniques. També es repartiran premis de fins a 600 euros entre els participants: 500 euros per la Lan Party i 100 pel Retrolan.
La Tramuntana Lan Party Figueres, organitzada per l'associació El Gat de Vader, que també impulsen la trobada Soc Friki Soc Cultura, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Diputació de Girona i l'escola Maria Àngels Anglada, és un projecte d’oci tecnològic i cultural que té com a objectiu principal fomentar l’ús responsable i comunitari de les noves tecnologies mitjançant activitats de joc en xarxa, divulgació digital i participació ciutadana.
Si dissabte, les portes obriran des de les 11 del matí fins a mitjanit, diumenge l'horari serà d'11 del matí a les vuit del vespre. Les inscripcions per participar són gratuïtes i es poden fer al web elgatodevader.com. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats a l’hora d’accedir a la Zona Lan d’un responsable legal i signar una autorització. Segons els organitzadors, al proposta "es concep com un espai de trobada Intergeneracional, oberta i inclusiva, on la llengua catalana esdevé la llengua vehicular del projecte, reforçant la seva presència en entorns tecnològics i digitals, tradicionalment dominats per altres llengües". El projecte, afegeixen, "promou valors de respecte, convivència, diversitat i inclusió, amb una atenció especial a la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere, garantint un entorn segur, respectuós i lliure de discriminacions".
Amb una clara vocació de servei a la demarcació de Girona, aquesta primera edició aposta de manera decidida per la projecció cap a la Catalunya Nord. El projecte actua com un pont cultural i lingüístic que enforteix els vincles de l’Espai Català Transfronterer i promou el patrimoni lúdic digital contemporani a ambdós costats de la frontera.
Via: Empordà
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Mercenaris a Montilivi
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026