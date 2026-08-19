Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Crema un cotxe a l'AP-7 a la Jonquera

Tres dotació dels Bombers ha treballat en l’extinció de l’incendi, que ha calcinat el vehicle

Un bomber apagant el foc del vehicle a la Jonquera.

Un bomber apagant el foc del vehicle a la Jonquera. / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un cotxe s'ha incendiat aquest dimecres a l’AP-7, al terme municipal de la Jonquera, al punt quilomètric 6,6, en sentit Barcelona. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a dos quarts d’onze del matí, després que el vehicle comencés a cremar a causa d’un foc originat a la zona del motor.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que han treballat durant aproximadament una hora i quart per extingir les flames. El foc ha quedat completament extingit cap a les tres quarts de dotze.

Notícies relacionades

Els tres ocupants del vehicle han pogut sortir-ne del seu interior abans que el cotxe quedés calcinat i no hi ha hagut víctimes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents