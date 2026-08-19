Cremen 50 metres lineals de canyes a Roses
Quatre dotacions dels Bombers han treballat a la GI-610 al municipi de l'Alt Empordà per un foc de baixa intensitat que ha quedat controlat en pocs minuts
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Un incendi ha cremat aquest dimecres a la tarda uns 50 metres lineals de canyes a la via pública, a tocar de la GI-610, al terme municipal de Roses.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 18.16 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions.
Segons han informat els Bombers, el foc ha cremat amb baixa intensitat i ha afectat una zona de canyes de la via pública. A les 18.30 hores, l’incendi ja presentava un risc molt baix d’extensió i s’ha donat per controlat, tot i continuar fent-hi els serveis necessàris a la zona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mercenaris a Montilivi
- Denuncien vehicles en contradirecció al carrer de la Maçana de Girona: «Hi ha un risc constant d’accident»
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- Un home atraca una farmàcia de Vilablareix amb una arma de foc i s'endú diners i medicaments
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any
- Necrològiques del 19 d'agost de 2026