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Cremen 50 metres lineals de canyes a Roses

Quatre dotacions dels Bombers han treballat a la GI-610 al municipi de l'Alt Empordà per un foc de baixa intensitat que ha quedat controlat en pocs minuts

Imatge arxiu d'un camió de bombers.

Imatge arxiu d'un camió de bombers. / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un incendi ha cremat aquest dimecres a la tarda uns 50 metres lineals de canyes a la via pública, a tocar de la GI-610, al terme municipal de Roses.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 18.16 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions.

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Segons han informat els Bombers, el foc ha cremat amb baixa intensitat i ha afectat una zona de canyes de la via pública. A les 18.30 hores, l’incendi ja presentava un risc molt baix d’extensió i s’ha donat per controlat, tot i continuar fent-hi els serveis necessàris a la zona.

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