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Detenen a la Jonquera un home reclamat per França per temptativa d’homicidi

L'arrestat, de 27 anys, tenia una ordre europea de detenció i entrega per les autoritats franceses pels delictes de temptativa d’homicidi, lesions greus i amenaces, comesos a Besiers el setembre de 2024

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu de Mossos d'Esquadra / DdG

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Els Mossos d’Esquadra detenen a la Jonquera un home de 27 anys en compliment d’una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) emesa per les autoritats franceses pels delictes de temptativa d’homicidi, lesions greus i amenaces. Els fets pels quals era reclamat es van produir a Besiers (França) el setembre de 2024.

La detenció es va produir el passat 14 d’agost, cap a les onze del matí, quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) dels Mossos d’Esquadra van localitzar l’home al municipi de l'Alt Empordà. En comprovar la seva identitat, els policies van constatar que tenia vigent una ordre europea de detenció i entrega emesa per França i el van arrestar. Arran aquesta situació, el detingut va passar a disposició policial i va acabar ingressant a la presó.

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