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Una persona intoxicada en una barca a l’Escala és evacuada a Figueres

Els Bombers i els Mossos han revisat una embarcació al port del municipi després que un particular presentés malestar mentre en reparava una fuita de gasolina

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

L'Escala

Una persona ha estat evacuada aquest dimecres de matinada a l’Hospital de Figueres després de trobar-se malament mentre revisava una embarcació al port de l’Escala.

L’avís s’ha rebut a les 00.23 hores, a la zona del port, al mar davant del Gat Blau. Segons la informació facilitada als serveis d’emergències, la persona estaria arreglant una fuita de gasolina de la barca amarrada quan s’ha trobat malament i hauria patit alguna cremada.

Els Bombers de la Generalitat han treballat durant aproximadament 40 minuts per revisar i assegurar l’embarcació. Els efectius han intentat localitzar-la i han comprovat que no hi havia cap fuita activa.

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La persona afectada ha estat evacuada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en ambulància a l’Hospital de Figueres. Els Mossos d’Esquadra també han intervingut en l’actuació i han investigat les circumstàncies del succés, ja que no ha quedat esclarida la causa exacta del malestar.

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