Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
carrils bici SaltCeutafestivals GironaImsersoMac McClungJuan TamarizGranada
instagramlinkedin

Roba en set ocasions durant la primera quinzena d'agost a l'Escala

El jove de 23 anys, amb múltiples antecedents, ja havia estat detingut en dues ocasions més durant el juliol

Imatge arxiu d'un arrestat amb manilles.

Imatge arxiu d'un arrestat amb manilles. / Policia Municipal de Girona

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de l’Escala han detingut set vegades durant els primers quinze dies d’agost un home de 23 anys com a presumpte autor de diversos furts. El jove, que acumula nombrosos antecedents. En total, ha estat detingut nou vegades des del mes de juliol per diversos furts a platges de la mateixa població de l'Escala: dues durant aquell mes i set més durant la primera quinzena d’agost.

L’última detenció es va produir el 15 d’agost, després que una dona denunciés la desaparició del seu telèfon mòbil a la platja de Sant Pere Pescador. La víctima havia deixat les seves pertinences a la sorra i, quan va tornar a buscar-les, va comprovar que li faltava laparell elèctric de l’interior de la bossa.

La dona va avisar directament a la Policia Local de l’Escala i els Mossos d’Esquadra, que van aconseguir localitzar el telèfon mitjançant una aplicació. El dispositiu es trobava a situava a la zona de la carretera de Sant Martí d’Empúries.

Els agents es van desplaçar fins al lloc i hi van localitzar un jove que ja havia estat detingut anteriorment per furts. Durant l’escorcoll li van trobar el telèfon sostret, per això, el van tornar a detenir, una vegada més, com a presumpte autor d’un delicte de furt.

Notícies relacionades

Amb la detenció del passat 15 d'agost, l’arrestat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents