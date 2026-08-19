Roba en set ocasions durant la primera quinzena d'agost a l'Escala
El jove de 23 anys, amb múltiples antecedents, ja havia estat detingut en dues ocasions més durant el juliol
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de l’Escala han detingut set vegades durant els primers quinze dies d’agost un home de 23 anys com a presumpte autor de diversos furts. El jove, que acumula nombrosos antecedents. En total, ha estat detingut nou vegades des del mes de juliol per diversos furts a platges de la mateixa població de l'Escala: dues durant aquell mes i set més durant la primera quinzena d’agost.
L’última detenció es va produir el 15 d’agost, després que una dona denunciés la desaparició del seu telèfon mòbil a la platja de Sant Pere Pescador. La víctima havia deixat les seves pertinences a la sorra i, quan va tornar a buscar-les, va comprovar que li faltava laparell elèctric de l’interior de la bossa.
La dona va avisar directament a la Policia Local de l’Escala i els Mossos d’Esquadra, que van aconseguir localitzar el telèfon mitjançant una aplicació. El dispositiu es trobava a situava a la zona de la carretera de Sant Martí d’Empúries.
Els agents es van desplaçar fins al lloc i hi van localitzar un jove que ja havia estat detingut anteriorment per furts. Durant l’escorcoll li van trobar el telèfon sostret, per això, el van tornar a detenir, una vegada més, com a presumpte autor d’un delicte de furt.
Amb la detenció del passat 15 d'agost, l’arrestat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
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