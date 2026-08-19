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Tres ferits en un xoc frontal entre dos turismes a l’AP-7 a Bàscara

Els Bombers han hagut d'alliberar un dels accidentats, que havia quedat atrapat a l'interior d'un dels vehicles sinistrats a l'autopista de matinada

Els sistemes d'emergències treballant en l'accident aquesta matinada

Els sistemes d'emergències treballant en l'accident aquesta matinada / Bombers de la Generalitat

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Bàscara

Tres persones han resultat ferides aquest dimecres de matinada en un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Bàscara. L'avís és de pocs minuts passades les quatre de la matinada, després que el sistema automàtic d’un dels vehicles alertés dels fets.

L’accident ha tingut lloc al punt quilomètric 40,2 de l’autopista, en sentit sud, i ha consistit en un xoc frontal entre dos turismes. Quan els serveis d’emergències han arribat al lloc, dos dels ocupants eren fora dels vehicles i estaven conscients. Un tercer ocupant, però, havia quedat atrapat a l’interior d’un dels cotxes.

Els Bombers de la Generalitat han activat tres dotacions i han treballat durant aproximadament una hora i mitja per alliberar la persona atrapada. Per poder-la extreure amb seguretat, els efectius han hagut de fer un desmuntatge parcial del sostre del vehicle.

Les tres persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i evacuades a l’Hospital Josep Trueta. Segons la primera valoració del SEM, que hi ha desplaçat 4 ambulàncies, les ferides no serien de gravetat, tot i que tots tres ocupants han estat traslladats al centre hospitalari.

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En l’actuació també hi han participat els Mossos d’Esquadra, que han intervingut en la gestió de l’accident i les tasques de seguretat a la via.

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