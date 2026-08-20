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Begur recapta 8.603 euros en la 4a Festa Solidària Begur Pels Valents

La recaptació es destinarà a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per contribuir a la investigació contra el càncer infantil

L'entrega del xec amb els diner recaptats.

L'entrega del xec amb els diner recaptats. / Ajuntament de Begur

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Redacció

Redacció

Begur

La quarta edició de la Festa Solidària Begur Pels Valents ha permès recaptar 8.603 euros. Es va celebrar el passat 25 de juliol a la plaça Lluís Esteva i Cruañas. Els diners es destinaran a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona per donar suport a la investigació del càncer infantil.

La jornada va comptar amb una gran participació i va combinar activitats lúdiques, música i sensibilització. El programa va incloure mojitos solidaris, creperia, una gimcana infantil organitzada per l’AFA Doctor Arruga i una masterclass de zumba, a més de les actuacions de DJ Juanmi i del cantautor Marco Pantanetti.

Un dels moments més destacats de la festa va ser l’exhibició de les unitats canines de les policies locals de Caldes de Malavella i Palafrugell, que va despertar una gran expectació entre el públic.

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha posat en valor la resposta del municipi: “els 8.603 euros recaptats són una magnífica mostra de la solidaritat de Begur i de la capacitat del nostre poble per unir-se al voltant d’una causa tan important”.

Selva també ha agraït la tasca dels voluntaris i voluntàries i la participació de totes les persones que han contribuït a la iniciativa, destacant que “cada aportació compta per continuar avançant en la investigació del càncer infantil”.

La Festa Solidària Begur Pels Valents forma part de la campanya #PelsValents, un moviment impulsat per cossos policials i serveis d’emergència que busca recaptar fons i donar visibilitat a la lluita contra el càncer infantil.

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La implicació de la Policia Local de Begur, les entitats i el voluntariat local ha estat clau per fer possible aquesta quarta edició, que consolida la festa dins del calendari solidari del municipi i referma el compromís de Begur amb els infants i les famílies afectades pel càncer infantil.

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