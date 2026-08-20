Art
CREA Cadaqués rep una multa de 440 euros per una acció artística a l'antic Bar Boia
L'acte es va fer amb el vistiplau del propietari el 12 de juliol de l'any passat, però tot just ara, i sense avís previ, els hi ha arribat des de l'Ajuntament la sanció de 440 euros per "danys al mobiliari públic"
L'entitat, que ho ha qualificat "de profundament injust i lamentable", recorda que l'estructura de l'establiment no és de titularitat municipal i que es troba encara a peu de platja i sense estar precintada
Cristina Vilà Bartis
Una acció artística feta el 12 de juliol de l'any passat, amb el vistiplau del propietari de l'establiment, a l'estructura del que va ser el Bar Boia de Cadaqués els pots sortir cara als socis de CREA Cadaqués, una associació cultural sense ànim de lucre. Fa dos dies, de manera inesperada, van rebre una sanció per part de l'Ajuntament de Cadaqués que consideren "injusta i desproporcionada". La multa ascendeix a 440 euros -40 dels quals són de recàrrec- i se'ls aplica per haver danyat mobiliari públic. CREA Cadaqués ha manifestat públicament el seu "total desacord" amb la sanció per una acció artística, duta a terme conjuntament amb l’artista Ramon Moscardó, que tenia com a objectiu "posar en valor i dignificar un espai emblemàtic de Cadaqués, així com reivindicar-ne la història, la memòria col·lectiva i la seva importància cultural". Segons l’associació, l’estructura del Bar Boia continua avui situada a peu de platja, sense estar precintada, una situació que consideren "genera un impacte paisatgístic negatiu i que pot comportar una situació de risc per a les persones visitants, la ciutadania i el medi ambient".
Concretament, CREA Cadaqués ha rebut la sanció per haver "guixat i malmès el mobiliari públic”. La multa per l'acció artística puja a 440 euros. Des de l'entitat, lamenten no només el fet que "no ens hagin avisat" sinó, a més, que "arribi amb recàrrec" quan tot just la van rebre fa dos dies (dimarts 18 d'agost) per carta certificada i sense comunicació prèvia. A més, CREA Cadaqués qüestiona que es pugui qualificar l’estructura del Bar Boia com a mobiliari públic, ja que, diuen, "si l’estructura no és de titularitat municipal i la intervenció artística comptava amb l’autorització del seu propietari, cal aclarir d’acord amb quin article i quina ordenança municipal l’Ajuntament considera que es tracta de “mobiliari públic” i fonamenta la sanció imposada". Així, l'associació demana que es facin públics els criteris i la base normativa que han motivat aquesta actuació.
D'altra banda, Crea Cadaqués considera “profundament injust i lamentable” que s’imposi una sanció d’aquest tipus a una associació cultural sense ànim de lucre que desenvolupa la seva activitat de manera altruista i amb la voluntat de contribuir a enriquir la vida cultural de Cadaqués. Actualment, l’entitat cultural compta amb 250 persones associades, una comunitat que, segons CREA Cadaqués, comparteix la convicció que la cultura i l’art són eines per transformar i preservar la identitat del municipi. Així, segons l'associació, la intervenció que van dur a terme al Bar Boia ara fa un any s’emmarca precisament en aquesta voluntat: "reivindicar el patrimoni, la memòria i els espais que formen part de la identitat col·lectiva de Cadaqués". Dins aquesta línia, recorden que CREA Cadaqués és "una associació que s’autofinança de manera precària, tot i les múltiples accions i activitats que desenvolupa". A més, afegeixen amb convenciment que la sanció no farà que l’entitat renunciï als principis que han guiat la seva activitat. “Seguirem treballant amb compromís col·lectiu. Seguirem reivindicant allò que creiem just. Seguirem defensant la cultura, l’art en llibertat i el patrimoni a casa nostra.”
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Els carrils bici de Salt pateixen modificacions per un error en el projecte original
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Cinc generacions fent créixer la fleca i pastisseria Nèctar
- Girona busca els autors d’un abocament massiu al carrer de la Maçana
- Adeu a les paneroles aquest estiu: els remeis casolans que poden evitar que entrin a casa
- L'ICO de Girona col·labora en un estudi per detectar en menys de deu minuts pacients oncològics amb risc de morir en un any