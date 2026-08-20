Els Bombers rescaten una dona lesionada en una pista forestal a Llançà
Els efectius l'han apropada fins a l'ambulància, que no podia accedir al lloc on es trobava
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Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous al matí una dona de quaranta-quatre anys que s’havia lesionat en una pista forestal. L’avís s’ha rebut a quarts de deu i la dona es trobava en un camí de terra, a uns 50 metres de la via d’accés.
Davant la dificultat perquè l’ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pogués arribar fins al punt on es trobava la ferida, els Bombers han activat dues dotacions per accedir fins a ella. Els efectius l’han immobilitzat després de comprovar que presentava una luxació al turmell i l’han traslladat fins al punt on l’esperava una ambulància.
La dona ha estat posteriorment traslladada a l’Hospital de Figueres.
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