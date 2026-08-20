Successos
Ensurt a l'Hospital de Figueres per una avaria en un aparell de climatització
Els Bombers han desallotjat una part del centre i la Guàrdia Urbana ha tallat preventivament la ronda Aroles
Santi Coll
Una fumareda blanca sorgida de la segona planta ha activat els sistemes d'emergència a l'Hospital de Figueres, cap a les vuit del matí d'aquest dijous. Els Bombers s'han desplaçat al lloc dels fets i la Guàrdia Urbana ha tancat preventivament la ronda del Rector Aroles, al sector nord del Parc. També ha estat desallotjat el personal i les persones que hi havia a l'interior.
L'Hospital ha informat que es tractava d'una avaria en un aparell de climatització ubicat en un dels espais del Servei de Farmàcia, a la planta 2 de l'Hospital. El succés coincideix en dijous, dia de mercat en aquesta zona i amb una alta pressíó circulatòria.
De la mateixa manera, s'ha explicat que, un cop fetes les inspeccions oportunes i havent ventilat l’espai, en menys d'una hora s’ha restablert l’activitat amb normalitat.
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Via: Empordà
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