Enxampen un home capturant caderneres de forma il·legal a Santa Llogaia d’Àlguema
Els fets, que s'emmarquen en un presumpte delicte contra la fauna, han estat traslladats al Jutjat d'Instrucció número 8 de Figueres i l'autor es troba com a investigat, però no està detingut
La Guàrdia Civil ha investigat un home per un presumpte delicte contra la fauna després de localitzar-lo en una parcel·la pròxima a una riera, al terme municipal de Santa Llogaia d’Àlguema, on presumptament capturava caderneres amb mètodes prohibits. Durant l’actuació, els agents van recuperar quatre ocells.
Els fets van tenir lloc el passat 11 d’agost, quan agents del cos que feien tasques de vigilància van detectar una persona amagada darrere d’un parapet. A la zona hi van trobar una xarxa abatible, dues caderneres utilitzades com a reclam viu i subjectades a terra amb arnesos, i un reproductor electrònic que reproduïa el cant de l’espècie.
A més, durant la intervenció els agents van localitzar dues caderneres que ja havien estat capturades aquell mateix matí, fet que va fer que en total, la Guàrdia Civil en recuperes quatre exemplars.
Dos dels ocells van ser alliberats després de comprovar que es trobaven en bones condicions, mentre que els altres dos van ser traslladats al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà perquè en tinguessin cura.
L’home no disposava de l’autorització necessària per dur a terme aquesta activitat i ha quedat investigat, però no detingut, per uns fets que podrien ser constitutius d’un delicte contra la fauna. Ara les diligències instruïdes pels agents s’han traslladat al Jutjat d’Instrucció número 8 de Figueres, que s’encarregarà del cas.
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