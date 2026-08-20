La Guàrdia Civil confisca a Castelló d'Empúries 246 rellotges falsificats valorats en 1,5 milions d'euros
Els agents investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial
La Guàrdia Civil de Girona ha confiscat a Castelló d'Empúries 246 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats que, si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat d'1.557.560 euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial. Els rellotges intervinguts estarien destinats a la venda i distribució a la localitat d'Empuriabrava.
Els rellotges es van localitzar en el marc d'un dispositiu policial que la Guàrdia Civil va desplegar al municipi el 18 d'agost. L'actuació va començar després de la inspecció de dos cotxes i una furgoneta, en l'interior de les quals els agents van trobar una gran quantitat de rellotges presumptament falsificats de marques com Rolex, Hublot o Patek Philippe.
Els agents van intervenir la totalitat dels rellotges, que han quedat a les dependències policials de la Jonquera i a disposició judicials per dur a terme les actuacions corresponents.
Paral·lelament, els agents investiguen dues persones, de 43 i 60 anys, com a presumptes responsables d'un delicte contra la propietat industrial. Els productes intervinguts estarien destinats a la seva venda i distribució a Empuriabrava.
Les diligencies instruïdes per la Guàrdia Civil s'han posat a disposició del Jutjat de Guàrdia número 1 de Figueres.
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