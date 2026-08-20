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SICAP-FEPOL denuncia que el ciberatac al Puig de les Basses hauria exposat dades personals dels treballadors

El sindicat sosté que els interns van accedir a 26.000 documents i van copiar 40 GB de dades personals de treballadors durant sis mesos

Entrada a la presó del Puig de les Basses

Entrada a la presó del Puig de les Basses / Marina López (ACN)

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ACN

ACN

El sindicat SICAP-FEPOL assegura que el ciberatac detectat al centre penitenciari del Puig de les Basses hauria permès als interns accedir a dades personals dels treballadors. Entre la informació compromesa hi hauria DNI vinculats a adreces de correu electrònic, llistats antics de personal, telèfons de comandaments i matrícules de vehicles.

Segons el sindicat, aquestes dades podrien permetre identificar els professionals del centre i, potencialment, facilitar amenaces, seguiments o atacs contra els treballadors.

SICAP-FEPOL calcula que els interns que haurien perpetrat l’atac van obtenir fins a 26.000 documents al llarg de sis mesos. Tot i això, el 97% de l’activitat detectada es concentraria al mes de juliol.

D’acord amb les dades que el sindicat assegura haver obtingut de la Direcció General i d’altres organismes competents, els atacants haurien accedit a una dotzena de carpetes de la xarxa departamental i haurien fet una còpia d’uns 40 gigues d’informació. El primer accés s’hauria produït al febrer, mentre que la major part de l’activitat es va concentrar al juliol. El centre penitenciari no hauria detectat l’accés a les dades fins al 9 d’agost.

El sindicat acusa Justícia de minimitzar l’atac

Davant d’aquest escenari, SICAP-FEPOL critica que el Departament de Justícia hagués minimitzat inicialment l’abast del ciberatac. L’organització el qualifica d’«extrema gravetat» perquè, segons afirma, s’haurien compromès dades personals que poden afectar la seguretat dels treballadors.

El sindicat sosté que la informació coneguda ara «contradiu el relat inicial» de Justícia, que hauria definit l’accés dels interns com «puntual i limitat».

L’organització també situa els primers indicis de l’activitat al febrer, quan es va detectar una alteració relacionada amb els minuts de trucades del centre. Al maig, segons el sindicat, els atacants haurien aconseguit accedir a la xarxa departamental, mentre que al juliol s’hauria produït gairebé tota l’activitat relacionada amb la visualització de la documentació compromesa.

Per aquest motiu, el sindicat reclama responsabilitats per haver mantingut, segons denuncia, aquesta situació «durant mesos» sense activar mecanismes de detecció precoç.

Els arxius podrien haver estat copiats

SICAP-FEPOL admet que, ara com ara, no hi ha proves que la informació hagi sortit del centre penitenciari, però considera que tampoc es pot descartar que els atacants hagin extret els arxius.

La investigació ha posat sota custòdia sis equips informàtics i ha permès intervenir dos reproductors MP3 i un dispositiu USB. Segons el sindicat, aquests dispositius podrien haver-se utilitzat per copiar la documentació compromesa i fer-la circular posteriorment sense que aquesta activitat fos fàcilment detectable.

Davant d’aquesta situació, SICAP-FEPOL reclama que es comuniqui als treballadors afectats quines dades haurien quedat compromeses, sense esperar que la investigació es tanqui definitivament.

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El sindicat també demana una auditoria integral de la infraestructura informàtica del centre i l’adopció de mesures específiques de protecció per al personal afectat.

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