Detecten els virus del Nil Occidental i Usutu en mosquits als Aiguamolls de l’Empordà
Salut assegura que no hi ha cap cas en humans ni "cap motiu d'alarma" i que el risc és "molt baix"
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA) ha detectat els virus del Nil Occidental i Usutu en exemplars de mosquits capturats als Aiguamolls de l’Empordà, en una zona allunyada de nuclis urbans. Es tracta de deteccions puntuals en molt pocs mosquits, segons ha explicat a l’ACN el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. La troballa s’ha fet en els controls rutinaris de vigilància entomològica i no s’ha registrat cap cas en humans. Fernández ha indicat que la freqüència de mosquits infectats és "molt baixa" i que no hi ha "cap motiu d’alarma". Tot i això, Salut reforçarà la captura i anàlisi de mosquits, les mesures de control sobre punts de cria i la vigilància clínica per detectar possibles casos compatibles.
Fernández ha explicat que els positius detectats són molt pocs i ha remarcat que ara s'intensificaran les captures precisament per acabar de determinar l'abast de la circulació dels virus i si es manté circumscrita als punts on s'ha identificat. La localització dels mosquits, en zones humides i despoblades dels Aiguamolls de l’Empordà, també contribueix a reduir el risc per a la població. "El risc és molt baix perquè hi ha pocs mosquits infectats", ha remarcat el secretari de Salut Pública.
Els virus d’Usutu i del Nil Occidental són arbovirus que circulen principalment entre mosquits, que poden adquirir el virus quan piquen una au infectada i posteriorment transmetre’l a altres aus o, de manera molt menys freqüent, a persones o altres mamífers.
La presència d’aquests virus no és nova a Catalunya. El virus del Nil Occidental es va detectar per primera vegada en mosquits el 2021, al Baix Camp. En el cas de l’Usutu, l’IRTA-CReSA ha documentat la seva circulació en aus salvatges els anys 2022, 2024 i 2025 i també s’havia identificat prèviament en mosquits.
Fernández ha explicat que durant aquest any també s’han detectat una desena d’animals, sobretot aus salvatges, infectats per algun dels dos virus. “És un indicador que el tenim”, ha afirmat sobre la circulació dels virus, però ha subratllat que aquesta detecció és precisament resultat dels programes de vigilància que es fan de manera rutinària. “Si no els busquéssim, evidentment no els trobaríem i tothom estaria més tranquil, però no hi ha motiu d’alarma”, ha afegit.
Sense casos en humans
Salut assegura que no s’ha detectat cap infecció en humans relacionada amb aquests virus. En cas de transmissió a una persona, les infeccions són infreqüents i acostumen a ser asimptomàtiques o a generar símptomes lleus, com malestar general, febre o mal de cap.
Les complicacions neurològiques, com meningitis, encefalitis o paràlisi flàccida, són excepcionals i afecten especialment persones d’edat avançada o immunodeprimides. Fernández ha insistit que el risc poblacional actual és “molt baix”, tant pel reduït nombre de mosquits infectats com perquè els exemplars s'han capturat lluny de nuclis urbans.
La detecció dels virus ha comportat, però, l’activació dels protocols previstos. Salut intensificarà la vigilància entomològica i virològica per capturar més mosquits i determinar millor quants estan infectats i quin és l'abast de la circulació. Fernández ha apuntat que, precisament perquè s'incrementaran les captures, és possible que apareguin més positius, sense que això impliqui necessàriament un canvi de situació.
També es reforçaran les actuacions de control dels mosquits, amb mesures com els tractaments larvicides per reduir-ne la població als punts de cria. El seguiment virològic correspon a l’IRTA-CReSA i el Servei de Control de Mosquits del Baix Ter s’encarrega de la vigilància entomològica. Els ajuntaments de la zona i els serveis de control de mosquits del territori també participen en la identificació i gestió dels punts susceptibles de cria.
Paral·lelament, s’ha reforçat la vigilància clínica a la xarxa assistencial perquè els professionals sanitaris tinguin en compte aquests virus davant de pacients amb quadres compatibles, especialment a les zones afectades. Fernández ha recordat que els símptomes inicials són molt inespecífics i que davant d'un mal de cap, febre o fins i tot una meningitis hi ha altres causes molt més freqüents que es valoren habitualment en primer lloc.
Cap restricció als Aiguamolls
La detecció no comportarà cap restricció d’accés ni d’activitat als Aiguamolls de l’Empordà. Fernández ha insistit que els positius s’han trobat en zones despoblades, allunyades de nuclis urbans i dins del parc natural.
Així i tot, Salut manté les recomanacions habituals per prevenir les picades de mosquit, especialment entre el capvespre i l’alba, quan aquests insectes són més actius. Recomana utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba que cobreixi braços i cames en zones amb una elevada presència de mosquits, instal·lar mosquiteres i evitar acumulacions d’aigua estancada en recipients, testos o altres espais propers als habitatges.
Fernández també ha demanat que una picada no generi alarma. "Si ens pica un mosquit, no ens hem de preocupar", ha afirmat. En canvi, si després de les picades apareixen símptomes com mal de cap, debilitat o malestar general, especialment en zones humides on hi ha vigilància activa, recomana consultar el 061 o acudir a un centre d’atenció primària.
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