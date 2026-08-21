Figueres desplegarà prop de 450 efectius durant els quatre dies de l’Acústica
L'espai de la Rambla tindrà un aforament màxim de 10.500 persones i la ciutat comptarà amb 1500 places d'aparcament gratuït
L’Ajuntament de Figueres ha preparat un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja amb prop de 450 efectius per a la 23a edició del Festival Acústica, que se celebrarà del dijous 27 al diumenge 30 d’agost. El desplegament inclourà agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, voluntaris de Protecció Civil, vigilants de seguretat, controladors d’accessos i personal de neteja. La Rambla tindrà un aforament màxim de 10.500 persones. Hi haurà 1500 places d'aparcament gratuïtrepartides per diferents punts.
Els efectius es repartiran al llarg dels quatre dies i es concentraran especialment als tres escenaris i als seus entorns: la Rambla, la plaça Catalunya i la plaça de la Palmera. La Rambla tornarà a tenir un aforament màxim de 10.500 persones, que es controlarà a través de deu punts d’accés.
El dispositiu estarà format per 95 agents de la Guàrdia Urbana, amb fins a 30 efectius per dia; 128 efectius dels Mossos d’Esquadra, destinats a seguretat ciutadana i ordre públic, i 41 voluntaris de Protecció Civil de Figueres, amb un màxim de 15 cada jornada. Aquests últims comptaran també amb el suport d’agrupacions de Vilafant, Girona, Pont de Molins i la Jonquera.
A més, el festival contractarà 160 professionals de seguretat privada, dels quals 100 seran vigilants i 60 controladors d’accessos. Una vintena de treballadors de Fisersa completaran el desplegament amb el servei de neteja viària.
Centre de coordinació d’emergències
La plaça Doctor Ernest Vila, a la Font Lluminosa, acollirà el Centre de Comandament Avançat (CCA), des d’on es coordinaran els diferents cossos policials i serveis d’emergències. El dispositiu sanitari es reforçarà divendres i dissabte amb una ambulància suplementària, amb vehicles situats a la part alta de la Rambla i a la plaça Catalunya.
Quan la Rambla arribi al màxim de 10.500 assistents, la seguretat privada i els controladors impediran noves entrades fins que torni a haver-hi capacitat. Els veïns de la zona i els clients dels hotels de la Rambla podran accedir-hi pels controls dels carrers Lasauca i Girona.
Els tres escenaris disposaran també de zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda. A la Rambla hi haurà una plataforma al lateral esquerre, amb accés pels carrers Vilafant i Lasauca, mentre que a les places Catalunya i de la Palmera l’espai se situarà davant de l’escenari.
Punt Lila fins a les cinc de la matinada
El Punt Lila tornarà a instal·lar-se a la plaça Doctor Ernest Vila, al costat del Centre de Comandament Avançat. Estarà obert les nits del 27, 28 i 29 d’agost, de les deu del vespre a les cinc de la matinada, per sensibilitzar contra les violències masclistes i atendre possibles casos d’agressió sexista.
La celebració de l’Acústica també obligarà a modificar temporalment la ubicació del mercat de fruita i verdura de la plaça Catalunya. Els dies 25, 27 i 29 d’agost les parades es traslladaran uns metres fins al carrer Castelló, mentre que les de la plaça del Gra es mantindran al seu emplaçament habitual.
1.500 places gratuïtes per aparcar
L’Ajuntament recorda que els visitants que arribin a Figueres en vehicle tindran a disposició unes 1.500 places gratuïtes repartides en diferents aparcaments públics. Entre els principals hi ha el de l’antic camp de futbol del Far, amb 500 places; el Parc de les Aigües, amb 255; la carretera de Llançà, amb 205; Els Fossos, amb 160; el terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins, amb 150; Turó Baix i la riera Galligans, amb 146, i el carrer Arderius, amb 60.
També continuaran operatius cinc aparcaments privats situats al Passeig Nou, l’Hospital, l’edifici de l’OMAC, el Garrigal i la plaça Catalunya. L’àrea blava serà gratuïta a partir de les vuit del vespre i durant tot el diumenge.
Talls de trànsit durant els concerts
La mobilitat al centre de Figueres quedarà condicionada durant els dies del festival. La part alta de la Rambla tindrà afectacions les 24 hores durant els treballs de muntatge i desmuntatge, tot i que es mantindran itineraris d’accés alternatius.
Els talls més importants coincidiran amb els concerts. Divendres 28 i dissabte 29, de les sis de la tarda a les cinc de la matinada, es restringirà el trànsit als entorns de la Rambla, la plaça de la Palmera i la plaça Catalunya. El diumenge, les afectacions a la Rambla es mantindran de sis de la tarda a onze de la nit. Dijous també hi haurà restriccions a la zona de la plaça Catalunya entre les vuit del vespre i les cinc de la matinada.
Durant aquests dies també es prohibirà estacionar en diferents carrers i places ocupats pels escenaris i els serveis del festival. La parada de taxis de la Rambla es traslladarà temporalment davant del Teatre-Museu Dalí, a la Pujada del Castell.
Els talls obligaran igualment a modificar els recorreguts de les línies d’autobús urbà, per a les quals s’han previst itineraris alternatius mentre durin les restriccions.
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