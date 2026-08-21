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Tres denúncies i més de 25 quilos de peix intervinguts en un control al port de l’Escala

Els agents van identificar diverses irregularitats en la possessió i la procedència del peix capturat, com també la pesca recreativa sense permís

Peixos intervinguts al Port de l'Escala

Peixos intervinguts al Port de l'Escala / Mossos d'Esquadra

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

L'Escala

Un dispositiu de control conjunt al port de l'Escala ha acabat amb tres denúncies administratives i la intervenció d'arts de pesca i diversos quilograms de peix que no havia passat els controls reglamentaris de la llotja.

L'actuació es va dur a terme el 14 d'agost els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona (URMA) i els inspectors de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.

En un dels casos detectats, una persona ha estat denunciada per la possessió de 16 kg de peix que no havia passat els controls reglamentaris de la llotja. A més, no disposava de cap documentació acreditativa de la seva procedència, compra o cessió legal.

En una segona actuació, van detectar una persona amb 8,15 kg de peix que tampoc havia passat cap control a la llotja i no disposava de documentació que justifiqués l'origen. Aquesta persona ha estat denunciada, també, per practicar pesca recreativa sense llicència i utilitzar arts de pesca no autoritzats, concretament fluixes, que han estat intervingudes. Amb aquests estris havia capturat 1,75 quilos de peix.

Arts de pesca intervingudes al Port de l'Escala.

Arts de pesca intervingudes al Port de l'Escala. / Mossos d'Esquadra

Les diligències han estat tramitades al Servei Territorial d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Girona, que serà l’organisme encarregat de valorar els fets i tramitar els expedients administratius corresponents.

Garantir la traçabilitat dels productes pesquers

Els controls formen part de les actuacions de vigilància i inspecció que es duen a terme per garantir el compliment de la normativa pesquera, la correcta traçabilitat dels productes pesquers i el control de les activitats vinculades al sector marítim i pesquer.

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible té entre les seves funcions el seguiment, control, vigilància i inspecció en matèria d’ordenació pesquera, gestió dels recursos pesquers, activitats marítimes, aqüicultura, llotges i comercialització dels productes pesquers. També exerceix la potestat sancionadora en l’àmbit de les seves competències.

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Aquest tipus d’operatius contribueixen a garantir el compliment de la normativa, la sostenibilitat dels recursos marins i el control de l’origen legal dels productes pesquers des de la seva captura fins a la seva comercialització.

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