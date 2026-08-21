Successos
Tres denúncies i més de 25 quilos de peix intervinguts en un control al port de l’Escala
Els agents van identificar diverses irregularitats en la possessió i la procedència del peix capturat, com també la pesca recreativa sense permís
Un dispositiu de control conjunt al port de l'Escala ha acabat amb tres denúncies administratives i la intervenció d'arts de pesca i diversos quilograms de peix que no havia passat els controls reglamentaris de la llotja.
L'actuació es va dur a terme el 14 d'agost els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la Unitat Regional de Medi Ambient de Girona (URMA) i els inspectors de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
En un dels casos detectats, una persona ha estat denunciada per la possessió de 16 kg de peix que no havia passat els controls reglamentaris de la llotja. A més, no disposava de cap documentació acreditativa de la seva procedència, compra o cessió legal.
En una segona actuació, van detectar una persona amb 8,15 kg de peix que tampoc havia passat cap control a la llotja i no disposava de documentació que justifiqués l'origen. Aquesta persona ha estat denunciada, també, per practicar pesca recreativa sense llicència i utilitzar arts de pesca no autoritzats, concretament fluixes, que han estat intervingudes. Amb aquests estris havia capturat 1,75 quilos de peix.
Les diligències han estat tramitades al Servei Territorial d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Girona, que serà l’organisme encarregat de valorar els fets i tramitar els expedients administratius corresponents.
Garantir la traçabilitat dels productes pesquers
Els controls formen part de les actuacions de vigilància i inspecció que es duen a terme per garantir el compliment de la normativa pesquera, la correcta traçabilitat dels productes pesquers i el control de les activitats vinculades al sector marítim i pesquer.
La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible té entre les seves funcions el seguiment, control, vigilància i inspecció en matèria d’ordenació pesquera, gestió dels recursos pesquers, activitats marítimes, aqüicultura, llotges i comercialització dels productes pesquers. També exerceix la potestat sancionadora en l’àmbit de les seves competències.
Aquest tipus d’operatius contribueixen a garantir el compliment de la normativa, la sostenibilitat dels recursos marins i el control de l’origen legal dels productes pesquers des de la seva captura fins a la seva comercialització.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien el propietari d'una masia i una constructora de Bescanó per abocar 64 tones de runa en una bassa de reg
- Platja d’Aro planteja redistribuir el turisme després de registrar 43.495 vehicles entrants durant el cap de setmana
- Un jardí de ratafia neix de la col·laboració veïnal i l'empenta de dos americans a Girona
- Veïns i comerciants de l’Eixample de Girona alerten d’una proliferació de paneroles
- Hisenda et vigila si ingresses o treus diners del caixer d’aquesta manera
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Unió de Pagesos proposa les abelles com a solució natural per recuperar la vegetació després dels grans incendis forestals