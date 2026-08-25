S'enfilen a prop de 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa
Els Mossos mantenen la investigació oberta i segueixen recopilant informació de nous casos que puguin sortir
El nombre de denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala s'enfila a prop de 400. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta i no descarten que segueixin sortint més casos en les properes setmanes. De moment, els agents estan recopilant informació sobre les denúncies i fent gestions d'investigació, tot i que no consta cap detenció. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. A banda, a principis d'agost hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havia enviat el bitllet. D'altres van saber durant el viatge que no estava tota l'estada pagada i els quedava una part a deure.
Aquesta agència va començar a treballar fa uns anys venen viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps, fonts properes al cas expliquen que la investigada va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons aquests testimonis, oferia un preu "molt competitiu" perquè parlava directament amb agències dels països de destí i així s'estalviava intermediaris.
Aquesta dona aprofitava el boca-orella per anar guanyant cartera de clients. Alguns dels afectats asseguren que havien viatjat amb l'agència i tot havia anat molt bé. Per això van encarregar més paquets de vacances i van recomanar-la. L'única condició d'aquestes ofertes era que calia pagar-ho tot de cop i per avançat. Actualment, la dona treballava de forma telemàtica i no tenia cap oficina física oberta, només una pàgina web i les xarxes socials (que va tancar a finals de la setmana passada).
El cas va començar després que algunes famílies decidissin anul·lar el viatge que havien contractat. Després de setmanes d'espera, les víctimes no rebien els diners de l'agència. Això va fer que obrissin una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la dona assegurava que li havien retirat la llicència. Així ho explicava a una altra de les afectades, quan li demanava els bitllets d'avió per anar a Bali que havien de sortir al cap de dos dies. A partir d'aquí es van anar succeint les denúncies.
Demana disculpes
A principis d'agost, un cop el cas es va fer públic i va seguir el degoteig de denúncies, la dona que gestiona aquesta agència va anunciar que suspenia "tota l'activitat" perquè tenia "problemes d'accés als turoperadors i de gestió". En un comunicat penjat a les xarxes, la investigada assegurava que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats.
La dona va demanar disculpes als clients i assegurava que en cap moment volia "perjudicar a ningú" i que "la situació no ha estat premeditada". A més, afegia que ella no n'ha sortit beneficiada en cap moment. També deixava clar que qualsevol persona afectada pot posar-se en contacte a través d'un correu electrònic.
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