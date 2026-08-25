Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vicio Gironainstitut ErmessendaErola Jonsvaga docentsTsygankovBàsquet GironaDalí Disney
instagramlinkedin

Crema uns 1.000 metres quadrats de canyes en un incendi a l’Escala

Dues dotacions dels Bombers han treballat en l’extinció del foc, que ha quedat controlat en menys de mitja hora

Arxiu - Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Arxiu - Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Cambronero

Pau Cambronero

L'Escala

Els Bombers han treballat aquesta tarda de dimarts en un incendi de vegetació forestal a la deixalleria de l’Escala. L’avís s’ha rebut a les 15:31 hores, quan un foc ha començat a cremar canyes.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat per treballar en les tasques d’extinció d’unes flames que han afectat una superfície d’uns 1.000 metres quadrats.

Notícies relacionades

Tot i això, l’actuació ha permès controlar l’incendi en menys de mitja hora i, a les 15:57 hores, el foc s’han donat per controlat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
  2. Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
  3. El mapa del turisme a Girona: aquests són els municipis amb més viatges amb pernoctació
  4. Empantanegada general a l’operació sortida del Girona
  5. El fabricant de bicicletes més gran del món obre una filial a Girona
  6. Prop de 400 gironins mantenen viu el llegat històric amb el grup de WhatsApp 'Fotos Antigues de Girona'
  7. Denuncien que Corçà triga tres mesos a expedir el certificat d’empadronament a un veí amb ELA, un tràmit que es resol en 'pocs dies
  8. Vuit anys construint una comunitat: Walden XXI, a punt d'obrir les portes

Contra la indústria del consell i els influencers: «Com més insegur i fracassat et sentis, millor per a ells»

Contra la indústria del consell i els influencers: «Com més insegur i fracassat et sentis, millor per a ells»

El porcí és l’únic sector ramader que ha crescut a Girona l’últim any

El porcí és l’únic sector ramader que ha crescut a Girona l’últim any

El 75% dels conductors posa en risc el seu gos al cotxe: així l’has de portar per evitar multes i accidents

El 75% dels conductors posa en risc el seu gos al cotxe: així l’has de portar per evitar multes i accidents

Un accident entre un cotxe i un camió a l’AP-7 a Salt deixa una persona ferida

Un accident entre un cotxe i un camió a l’AP-7 a Salt deixa una persona ferida

Un cotxe dona diverses voltes de campana abans de xocar contra el guarda-raïl a Besalú

Un cotxe dona diverses voltes de campana abans de xocar contra el guarda-raïl a Besalú

Imma, la conductora d'autobús que va 'salvar' passatgers del temporal a Tarragona: "Només vaig pensar com m'agradaria que ajudessin els meus fills"

Crema uns 1.000 metres quadrats de canyes en un incendi a l’Escala

Crema uns 1.000 metres quadrats de canyes en un incendi a l’Escala

Vídeo: Santa Coloma de Farners conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques gironines

Tracking Pixel Contents