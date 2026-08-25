Crema uns 1.000 metres quadrats de canyes en un incendi a l’Escala
Dues dotacions dels Bombers han treballat en l’extinció del foc, que ha quedat controlat en menys de mitja hora
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Els Bombers han treballat aquesta tarda de dimarts en un incendi de vegetació forestal a la deixalleria de l’Escala. L’avís s’ha rebut a les 15:31 hores, quan un foc ha començat a cremar canyes.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat per treballar en les tasques d’extinció d’unes flames que han afectat una superfície d’uns 1.000 metres quadrats.
Tot i això, l’actuació ha permès controlar l’incendi en menys de mitja hora i, a les 15:57 hores, el foc s’han donat per controlat.
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