Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries
Els Mossos l'han arrestat un cop ha rebut l'alta de l'hospital per un delicte d'homicidi per imprudència greu
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor de la moto implicat en l'accident mortal d'una jove de 22 anys a Castelló d'Empúries aquest dilluns. Els agents l'han arrestat la matinada d'aquest dimarts després que l'home, de 33 anys, sortís de l'hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
Arran del sinistre es van activar cinc patrulles dels Mossos i diverses unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons les dades provisionals del Servei Català de trànsit, des de principi d’any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d’una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i 1 de patinet.
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