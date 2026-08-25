Figueres implantarà al setembre una nova àrea verda amb 316 places al Poble Nou
La zona donarà prioritat d’estacionament als residents, comerciants i professionals del barri i entrarà plenament en funcionament a l’octubre
L’Ajuntament de Figueres i l’empresa plurimunicipal de serveis FISERSA posaran en marxa durant el mes de setembre una nova àrea verda d’aparcament prioritari per a residents al barri del Poble Nou. La mesura, sol·licitada pels veïns i treballada amb la col·laboració de l’Associació de Veïns, té com a objectiu facilitar que les persones vinculades al barri puguin estacionar a prop de casa o del lloc de treball.
La nova àrea comptarà amb 316 places regulades i donarà prioritat als vehicles de residents, comerciants i professionals que desenvolupen la seva activitat al Poble Nou. La zona estarà delimitada pel carrer Empordà —a la carretera d’Olot—, l’avinguda Salvador Dalí i la Via Emporitana.
El 15 de setembre començarà una primera fase de posada en funcionament, informació i adaptació al nou sistema. A partir de l’octubre, el servei estarà plenament operatiu i serà gestionat per FISERSA.
Els usuaris vinculats al barri podran estacionar sense límit de temps amb unes tarifes de 0,20 euros al dia, 1 euro a la setmana o 13 euros al trimestre. El pagament es podrà fer als parquímetres o mitjançant l’aplicació EasyPark, disponible també dins de l’aplicació municipal Figueres 360.
Per als vehicles de persones no residents al barri, els primers 15 minuts seran gratuïts. A partir d’aquí, la tarifa serà d’1,20 euros per una hora i de 2,55 euros per dues hores, que serà el temps màxim d’estacionament. La regulació s’aplicarà de dilluns a dissabte feiners, de les 9 del matí a les 9 del vespre de manera ininterrompuda, excepte els dies festius.
Nou aparcament de 25 places a la Via Emporitana
Coincidint amb l’entrada en funcionament de l’àrea verda, a partir del 15 de setembre també s’ampliarà l’oferta d’estacionament públic al Poble Nou amb un nou aparcament de 25 places.
El nou espai, que estarà asfaltat, se situa a la Via Emporitana, a l’encreuament amb els carrers Tallaferro i Tarragona. Les places també funcionaran com a àrea verda i seran gestionades per FISERSA.
Aquestes 25 places formen part del Pla d’Aparcaments de Proximitat impulsat pel govern municipal, que preveu superar el miler de noves places d’estacionament l’any 2027. El pla combina bosses d’aparcament als accessos de Figueres amb petits aparcaments de proximitat en zones de la ciutat on hi ha dèficit d’estacionament.
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