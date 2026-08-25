Un jove resulta ferit en saltar des de les roques de Cala Bona a Blanes
Els serveis d'emergències han traslladat la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que la valoració inicial no apuntava a lesions greus
Un jove ha impactat contra les roques després d'ensopegar mentre es disposava a saltar al mar a Cala Bona, Blanes, aquest dimarts al migdia. La víctima, veïna de Premià de Dalt, no ha arribat a caure al mar i han hagut d'evacuar-la.
Segons el testimoni d’una persona que es trobava al lloc dels fets, al jove se li hauria enredat el calçat, fet que li ha provocat una ensopegada just abans del salt. A conseqüència de la caiguda, ha colpejat les roques.
Una primera valoració del personal sanitari no apuntava a lesions de gravetat. Tot i això, i per motius de seguretat, els serveis d’emergències han optat per evacuar-lo en helicòpter medicalitzat fins a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on ha continuat sent atès.
L’operatiu ha mobilitzat efectius de la Policia Local de Blanes, Bombers, SEM i del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de Protecció Civil.
L’helicòpter aterra a la mateixa platja
Per agilitzar l’evacuació, l’helicòpter medicalitzat ha aterrat directament sobre la sorra de Cala Bona. Abans de l’aterratge, la Policia Local ha desallotjat la platja i alguns banyistes han col·laborat retirant hamaques i altres objectes que podien sortir projectats per l’efecte de les hèlixs.
El jove es trobava a la platja acompanyat d’uns amics quan s’ha produït l’incident.
Prohibit saltar des de les roques
L’Ajuntament de Blanes manté des de fa temps una tasca de prevenció dels salts des de les roques, especialment a punts com Sa Palomera i Cala Bona. Aquesta pràctica està prohibida per l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana i el seu incompliment pot comportar una sanció.
La Policia Local i els efectius de Protecció Civil reforcen la prevenció mitjançant patrullatges diaris i informació als banyistes. A les zones on es practica aquesta activitat també hi ha cartells que adverteixen de la seva perillositat.
Els serveis d’emergències recorden que un salt que aparentment pot semblar inofensiu pot acabar provocant lesions greus o fins i tot conseqüències mortals. Un error en la trajectòria, una caiguda uns centímetres més enllà del punt previst o la falta de control sobre la profunditat de l’aigua poden convertir el salt en una situació de risc.
De fet, en diverses ocasions s’han registrat a Blanes accidents amb banyistes ferits de gravetat mentre practicaven aquesta activitat.
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