L’alcalde de Portbou defensa la gestió de Manel Nadal i ironitza sobre la “idoneïtat” del president de Renfe
Álvaro Fernández va ser regidor de Más Madrid
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L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez Garrido, ha defensat aquest dimarts la gestió del secretari de Mobilitat, Manel Nadal, després que el portaveu dels Comuns, David Cid, demanés en una entrevista a l’ACN la seva dimissió pel “desastre èpic” de Rodalies durant la jornada de l’eclipsi solar. Segons l’alcalde, Nadal “coneix com poca gent el sistema ferroviari català” i treballa des del primer dia “per estabilitzar el servei i fer realitat el traspàs que ha de transformar Rodalies”. Rodríguez ha ironitzat llavors sobre la gestió del president de Renfe, que va ser regidor de Más Madrid. “Potser cal que ens plantegem la idoneïtat del vostre company de Más Madrid que lidera Renfe”, ha dit a través d’X.
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