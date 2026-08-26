Comerç
El comerç de l'Alt Empordà perd un referent: Lourdes Camps tanca portes a Figueres
El negoci familiar especialitzat en maquinària per a botigues d'alimentació, carnisseries i hostaleria abaixa la persiana després de més de mig segle d'activitat
Santi Coll
Durant més de mig segle, darrere els taulells de moltes carnisseries, fleques, botigues d’alimentació, restaurants i altres establiments de l’Alt Empordà hi ha hagut màquines que havien passat abans pel número 13 del carrer Sant Joan Baptista de Figueres. Ara, Lourdes Camps Gironella es jubila i ha decidit posar punt final al negoci familiar, especialitzat en maquinària alimentària, càrnia i d’hostaleria, que el seu pare, Martí Camps Oliveras, va instal·lar en aquest local l’any 1972.
La botiga continuarà oberta fins a finals d’aquest agost per liquidar l’estoc. El tancament posa fi a una trajectòria estretament vinculada al petit comerç de Figueres i de tota la comarca, no només per la venda de maquinària, sinó especialment per un servei de postvenda, manteniment i reparació que la família considera que ha estat una de les claus de la continuïtat del negoci.
Mig segle al costat del comerç de l’Alt Empordà
La història empresarial havia començat abans d’aquell 1972. Martí Camps Oliveras, originari de Biure d’Empordà, havia treballat a can Carreras, al carrer Muralla, i posteriorment a can Pere Miquel com a comercial. La seva trajectòria va fer un tomb quan va prendre el relleu de l’empresari Lofre com a representant oficial de Mobba, factoria de Badalona especialitzada en sistemes de pesatge.
El pas definitiu arribaria el 24 de novembre de 1972, quan Camps va inaugurar el nou local-exposició del carrer Sant Joan Baptista, 13, segons consta en el targetó que la família encara conserva.
L’activitat comercial formava part de la vida familiar. Martí Camps estava casat amb Paquita Gironella Cardoner, també de Biure d’Empordà, que des del 1961 havia regentat una petita botiga de queviures molt a prop del negoci. Comerç i atenció al públic van formar part durant dècades del dia a dia de la família.
Un anunci publicat a l’EMPORDÀ el març de 1999 permet veure fins a quin punt aquella filosofia ja estava consolidada. Sota l’eslògan «Mobba, sempre al costat dels botiguers i els comerciants», hi apareixien Martí Camps i Lourdes Camps i s’oferien balances electròniques i automàtiques, bàscules i aparells per a l’alimentació.
«Hem tingut molts bons clients. Hem procurat donar un bon servei i estar al costat d’aquest petit comerç en tot moment», explica Lourdes Camps. «Hem aportat maquinària a tota mena d’establiments i un dels nostres punts forts han estat les carnisseries, perquè els hem pogut assortir amb tota la gamma de maquinària», recorda.
Quan Martí Camps es va jubilar, Lourdes va assumir la direcció del negoci, tot i que el fundador mai no se’n va desvincular del tot. «Sempre va ser present, ajudant-nos, fins al darrer moment», explica la seva filla. Martí Camps va morir ara fa un any.
El servei postvenda, una de les claus del negoci
Si la venda de maquinària ha estat important, el servei postvenda ha estat un dels grans actius de l’empresa. Reparar una balança, posar a punt una màquina o respondre ràpidament davant d’una avaria podia ser decisiu per a un establiment que havia de continuar obrint portes cada matí.
En aquest apartat, la figura clau ha estat Antoni Pujol, marit de Lourdes Camps. Lampista de professió i amb experiència tècnica, es va especialitzar en el manteniment i les reparacions de la maquinària que comercialitzava l’empresa.
Precisament és aquest servei el que preocupa alguns dels clients davant el tancament. «Ens demanen qui es farà càrrec ara de continuar donant-los servei. Diuen que ens trobaran a faltar i aquest és el millor elogi que podem rebre», expliquen Lourdes Camps i Antoni Pujol. Fins al darrer moment han intentat trobar algú que pogués assumir aquesta part de l’activitat, però sense èxit. «Hem buscat algú que es pugui fer càrrec de les reparacions i del manteniment de la maquinària, però ara ja no hi ha gent que vulgui fer aquesta feina. Tot és comprar i substituir quan una cosa no funciona», lamenta el matrimoni, pares de tres fills que han seguit altres camins professionals.
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