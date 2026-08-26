Detingut un multireincident a Empuriabrava per robar un cotxe rebentant el vidre i conduir sense tenir el permís
Una patrulla de la Policia Local va sospitar en veure els danys en el vehicle i van aturar el lladre
La Policia Local de Castelló d'Empúries ha detingut un lladre multireincident de 32 anys per robar un cotxe rebentant el vidre i circular sense tenir el permís de conduir. Els fets han passat aquest dimecres a la matinada a la zona de Requesens de la localitat. Una patrulla ha aturat l'home en sospitar que el cotxe amb el que anava era robat, ja que es veien els danys en un costat. En l'escorcoll i posterior identificació, els agents han vist que l'arrestat no havia obtingut mai el carnet, motiu pel qual l'han acabat detenint per un presumpte delicte de robatori de vehicle i també han obert diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut el permís.
El detingut és un lladre multireincident de 32 anys que acumula cinc detencions i cinc denúncies més per infringir la llei de seguretat ciutadana només durant el mes d'agost. L'home ha quedat arrestat i s'espera que en les properes hores s'espera que passi a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
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