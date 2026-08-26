Impulsen una campanya des de Portbou per salvar el majestuós hotel Belvédère de Cervera del tancament definitiu
A finals de juliol, l'Ajuntament va procedir al tancament administratiu després que es detectessin deficiències de seguretat contra incendis
"Un poble no pot prescindir dels llocs que li són la seva imatge", argumenten els impulsors de la iniciativa a Change.org que demana un tracte d'excepció a l'administració
Cristina Vilà Bartis
L'Hotel Belvédère du Rayon Vert, l'edifici arquitectònicament més singular de Cervera de la Marenda i de tot el Rosselló, que té forma de gran vaixell de passatgers, es troba en perill. A finals d'aquest mes de juliol, la prefectura dels Pirineus Orientals va exigir l'ordre de tancament després de detectar deficiències en la seguretat contra incendis i l'Ajuntament va procedir al tancament administratiu. Quan es va fer l'anunci, a les xarxes van aparèixer moltes mostres de suport d'antics i actuals clients, d'amics i persones sensibles amb el patrimoni. Moltes d'elles demanaven que des de l'administració s'ajudés els propietaris a continuar. Ara, des de Portbou, els Amics Belvédère han engegat una petició a la plataforma Change.org per recollir signatures per salvar-lo del tancament definitiu, "de la mort", com alerten. Fins a aquest moment, ja se n'han recollit un centenar i els impulsors de la proposta esperen anar fent créixer dia a dia la xifra. "Si no ens hi posem aviat, els pobles perdran el patrimoni que els fa singulars i dona vida al paisatge", asseguren.
En el text que han inclòs els impulsors de la campanya exposen la difícil situació que viuen els propietaris per mantenir i restaurar aquest edifici històric, pol cultural de Cervera. Comenten que "malgrat l’esforç, els propietaris no poden fer front als requisits imposats per l’administració". Aquest mateix any, en una entrevista que li vam fer des de l'EMPORDÀ, Jean-Charles Sin, que té 88 anys, ja reconeixia obertament les dificultats que patia: "La gent no sap el que representa i jo no rebo cap ajuda. Res. És un edifici únic al món, el primer que es va fer amb formigó. Fins i tot, la manera de posar el ferro dins el ciment ens va ajudar el mateix Eiffel. De fet, el ferro utilitzat és el mateix que va usar per fer la Torre Eiffel, a París. No es rovella i les parets no s’esquerden".
Els impulsors de la campanya argumenten que "un poble no pot prescindir dels llocs que són la seva imatge, en aquest cas un edifici dels anys 30 aixecat per damunt de les vies del tren". A més, valoren que a l'hotel Belvédère "s’hi fan actes culturals tot l’any". Cal dir que l'hotel disposa d'un gran menjador que ha acollit actes culturals multitudinaris i d'un cinema històric amb butaques encara de fusta, a banda de l'atractiu arquitectònic que suposa. Així, afegeixen, "considerem que l’administració hauria de donar un tracte d’excepció adaptat a les característiques d’aquest edifici que el fan diferent i digne de ser admirat i estudiat justament no només pel seu aspecte sinó també per com va ser construït". En aquest punt recorden que el Belvédère va ser "el primer edifici del món construït amb ciment armat".
El comunicat municipal
Quan es va fer públic el tancament de l'hotel aquest juliol, l'Ajuntament va fer públic un comunicat en el qual explicava que havien detectat que des de l'any 2024 l’establiment no figurava a la llista prefectural dels establiments oberts al públic i, des d’aleshores, van iniciar gestions perquè el propietari regularitzés la situació. Després de diverses cartes certificades durant el 2024, reunions el 2025 i la presentació d’un expedient d’obres el gener de 2026, el SDIS66 va inspeccionar l’establiment el 7 d’abril de 2026. La comissió de seguretat reunida el 7 de maig va emetre un dictamen desfavorable a la continuïtat de l’activitat. El propietari va ser requerit el 20 de maig perquè solucionés les deficiències i va disposar de dos mesos per iniciar les obres.
En no haver-se complert les condicions exigides, el prefecte dels Pirineus Orientals va requerir l’alcalde, el 22 de juliol, perquè tanqués l’hotel abans del 29 de juliol. L’Ajuntament defensa que la decisió respon exclusivament a motius de seguretat i admet l’impacte del tancament en plena temporada turística sobre els treballadors, els clients i l’activitat de Cervera de la Marenda. El consistori assegura, en aquest mateix comunicat, que la voluntat és que Le Belvédère du Rayon Vert pugui reobrir al més aviat possible, sempre que s’executin les obres necessàries, es regularitzi l’expedient i la comissió de seguretat emeti un dictamen favorable.
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