Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
L’home s’ha descontrolat durant els últims metres de l’aterratge i ha hagut de ser traslladat en helicòpter
Un paracaigudista de 41 anys, veí d’Olot, ha estat traslladat en estat greu a l’Hospital Trueta després de patir una forta contusió en caure des d’uns 15 o 20 metres d’alçada durant l’aterratge a Castelló d’Empúries.
Els fets han tingut lloc a les 10:14 hores d’aquest dimecres, quan l’home s’ha descontrolat durant els últims metres abans de tocar terra, fet que ha provocat la caiguda. Els Bombers hi han desplaçat una dotació i, quan han arribat al lloc dels fets, ja hi havia efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
En l’actuació, a més dels Bombers i tres unitats del SEM, també hi han participat la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.
En els llocs dels fets, s'han fet les tasques de mobilització del ferit abans que fos traslladat en l’helicòpter del SEM fins al Trueta
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