Quatre persones passen la nit fora del seu domicili després d’un incendi en un pis de Figueres
Els Bombers van controlat ràpidament el foc, d’origen desconegut, en un habitatge de l’avinguda de Vilallonga
Un incendi ha afectat aquesta matinada un segon pis d'un habitatge situat a l’avinguda de Vilallonga de Figueres.
Els Bombers van rebre l’avís a les 23:43 hores d’ahir a la nit i hi van treballar cinc dotacions. L’incendi, de moment d’origen desconegut, es va controlar ràpidament i posteriorment es va extingir. En el moment del foc hi havien quatre persones a l'interior de l'habitatge, però cap persona es va quedar atrapada i van poder sortir pel seu propi peu abans de l'arribada dels serveis d'emergències.
Tot i això, els Bombers van advertir d’una possible afectació i van demanar que les quatre persones no passessin la nit a l’edifici.
L’arquitecte municipal i els Serveis Socials es van fer càrrec de la situació i es va buscar una nova ubicació perquè les persones poguessin passar la nit.
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