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Rescaten una persona ferida després que li caigués una pedra a Cala Rostella, a Roses

L'afectat, conscient i orientat, ha estat traslladat al port del municipi alt-empordanès per ser evacuat pel SEM després de patir l'accident

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers

Imatge d'arxiu d'un camió de Bombers / DdG

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Una persona hauria resultat ferida aquest dimecres al matí després que li caigués una pedra a sobre a Cala Rostella, a Roses.

L’avís s’ha rebut a les 10:51 hores d'aquest matí. Quan la persona que hauria resultat ferida pel despreniment de la pedra, tot i estar conscient i orientada, no es podia moure.

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Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, una de les quals de l’helicòpter de rescat d’Olot, pel difícil accés a la zona on es trobava l'afectada. Un cop a la zona, la persona ha estat traslladada fins al port de Roses, on el SEM a hores d'ara n’estava gestionant l’evacuació.

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