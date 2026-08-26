Rescaten una persona ferida després que li caigués una pedra a Cala Rostella, a Roses
L'afectat, conscient i orientat, ha estat traslladat al port del municipi alt-empordanès per ser evacuat pel SEM després de patir l'accident
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Una persona hauria resultat ferida aquest dimecres al matí després que li caigués una pedra a sobre a Cala Rostella, a Roses.
L’avís s’ha rebut a les 10:51 hores d'aquest matí. Quan la persona que hauria resultat ferida pel despreniment de la pedra, tot i estar conscient i orientada, no es podia moure.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, una de les quals de l’helicòpter de rescat d’Olot, pel difícil accés a la zona on es trobava l'afectada. Un cop a la zona, la persona ha estat traslladada fins al port de Roses, on el SEM a hores d'ara n’estava gestionant l’evacuació.
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