Desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els fills menors
La Guàrdia Civil deté l'home i investiga la dona per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric
La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu interior de marihuana amb 721 plantes en una casa de Llers (Alt Empordà). La investigació va començar a l'abril i ha culminat aquest divendres en una operació durant la qual han fet una entrada i registre a la casa. Segons informa l'institut armat en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut l'home, de 39 anys, i investiga la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
La investigació, batejada com a operació Mimor, va començar a l'abril. La Guàrdia Civil va posar el focus en un habitatge de Llers, on sospitaven que hi havia una plantació interior.
Durant els mesos d'investigació, la Guàrdia Civil va determinar que a la casa hi vivia un matrimoni amb els fills menors. Segons el cos, els dos adults serien presumptament els responsables de cultivar i tenir cura de les plantes, custodiar-les i fer les diferents tasques necessàries per mantenir la plantació.
Els investigadors també van descobrir que l'habitatge tenia una connexió il·legal a la xarxa elèctrica per subministrar energia a la plantació.
Amb aquests indicis, el 21 d'agost els agents han fet l'entrada i escorcoll de la casa amb autorització judicial. A l'interior hi han localitzat 721 plantes de marihuana i material relacionat amb el cultiu i processament de la droga. Els agents han requisat tot el material, que ha quedat dipositat en dependències oficials i a disposició judicial.
Arran de l'operatiu, la Guàrdia Civil han detingut l'home, de 39 anys, i consta com a investigada, sense arribar a arrestar-la, la dona de 33. A tots dos se'ls atribueixen delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
Les diligències i el detingut han quedat a disposició del jutjat d'instrucció 9 de Figueres, que s'ha fet càrrec del cas.
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