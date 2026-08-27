Dues persones traslladades al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada
El sinistre entre els turismes ha deixat un tot terreny bolcat lateralment i ha obligat a tallar la C-252 en tots dos sentits
Dues persones han estat traslladades aquest dijous a l’hospital Josep Trueta després d’un accident entre dos vehicles a la C-252, al punt quilomètric 47, a l’altura de Peralada. El sinistre ha deixat un tot terreny bolcat lateralment i un turisme aturat al mig de la carretera.
Els fets han tingut lloc cap a les 15:12 hores, quan els serveis d’emergències han rebut l’avís de l’accident i, fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers. Quan han arribat els efectius han comprovat que tots els ocupants dels vehicles ja havien pogut sortir-ne pel seu propi peu.
Al tot terreny hi viatjaven dues persones, que han estat ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i seguint el protocol d’actuació en aquest tipus d'accidents, les dues han estat traslladades posteriorment al Trueta.
Al segon vehicle hi viatjava una conductora, que no ha necessitat ser traslladada en ambulància. La dona ha marxat del lloc dels fets per alta voluntària i, posteriorment, un familiar l’ha portat a l’hospital de Figueres.
Arran de l’accident, la C-252 ha quedat tallada en tots dos sentits de la marxa.
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