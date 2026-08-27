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Festa de la Verema a Sant Climent Sescebes amb premsada del nou most i tast de vins

Els visitants podran tastar vins elaborats amb garnatxa i carinyena mentre descobreixen el patrimoni del poble

La festa de la verema en una passada edició.

La festa de la verema en una passada edició. / Gaspar Morer / DO Empordà

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Redacció

Redacció

Sant Climent Sescebes

Sant Climent Sescebes acollirà aquest divendres la Festa de la Verema de la DO Empordà, una celebració que combinarà la tradicional premsada del nou most amb una proposta per donar a conèixer els vins i el patrimoni arquitectònic del municipi.

Els actes començaran a les 18.30 hores a la plaça Carles Cusí amb la premsada del nou most, una de les activitats més tradicionals de la festa. Hi participaran nens i nenes i membres de la Jove Confraria de Vins i Caves de l’Empordà. L’acte es tancarà amb els parlaments de la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, i de l’alcalde de Sant Climent Sescebes, Marc Sala.

Una de les principals novetats d’enguany arribarà a partir de les 19.00 hores, quan els cellers del municipi oferiran un tast gratuït de vins elaborats amb garnatxa i carinyena. Els tastos es repartiran per diversos espais singulars de Sant Climent Sescebes, amb l’objectiu de combinar la descoberta dels vins locals amb la del patrimoni del poble.

Per a l’ocasió s’obriran al públic patis, l’església i diverses cases emblemàtiques, que es convertiran en escenaris dels tastos i permetran als visitants conèixer espais habitualment menys accessibles del municipi.

La Festa de la Verema acabarà de nou a la plaça Carles Cusí amb una botifarrada popular. La botifarra serà de la Carnisseria Pelai, guardonada amb el premi a la millor botifarra fresca pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines, i s’acompanyarà amb pa del forn de Sant Climent, cuit en forn de llenya.

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La cloenda estarà amenitzada pels DJ de Can Sons, que posaran el punt final musical a la jornada.

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