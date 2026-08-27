Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes
Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la DO Empordà
L'Ajuntament de Figueres ha decidit unir la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre. L'objectiu és ampliar l'abast de les dues propostes en les quals es podrà trobar producte local, de restauració i els vins de la DO Empordà que fa poques setmanes que han iniciat la verema i que esperen arribar a les produccions habituals, després d'un descens dels darrers anys a conseqüència de la sequera. Aquesta serà la 40a edició de la Mostra del Vi i la tercera del Fòrum Gastronòmic a la capital de l'Alt Empordà i serà la primera vegada que els dos certàmens comparteixen espai. Tot plegat, amb la voluntat de reforçar Figueres com a punt de trobada de la gastronomia i l'enologia empordaneses.
El Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres arriba aquest 2026 a la tercera edició. La proposta vol apropar la gastronomia i els seus professionals al públic i, al mateix temps, dona visibilitat a la riquesa de la cuina empordanesa. Les darreres edicions han comptat amb demostracions culinàries, sessions gastronòmiques, degustacions, concursos i un mercat d’artesans agroalimentaris, amb la participació de productors, restauradors i professionals de referència del territori.
Per la seva banda, la Mostra del Vi de l'Empordà afrontarà una edició especial, la 40a. Des de l'organització assenyalen que suposa un pas endavant en la trajectòria del certamen i en el seu camí cap a una major professionalització, amb la voluntat de reforçar-ne la qualitat i les experiències vinculades al vi i a l'enogastronomia.
L'objectiu del certamen és potenciar les activitats que complementen la mostra pròpiament dita i afavorir la descoberta dels vins, els cellers i el territori. Una de les principals novetats d’aquesta nova etapa és el canvi de dates de la Mostra del Vi, que deixa enrere la celebració a finals de juny. D'aquesta manera, permet evitar les onades de calor que han coincidit amb les darreres edicions i, al mateix temps, esquivar el període de verema, facilitant la participació dels cellers de la DO Empordà.
De fet, el nou calendari és fruit de diferents reunions de treball mantingudes amb els principals cellers de la denominació d’origen i respon a la voluntat compartida de fer evolucionar la Mostra i adaptar-la a les necessitats del sector vitivinícola.
El Fòrum Gastronòmic Ciutat Figueres és organitzat per l’empresa gironina Incatis, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona. La Mostra del Vi de l’Empordà és organitzada per l’Ajuntament de Figueres, la DO Empordà i Incatis, amb la col·laboració de la Diputació de Girona a través del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.
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