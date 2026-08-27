Hostaleria
L’emblemàtic Si Us Plau de Roses diu Adeu-siau després de 42 anys de trajectòria singular
La família Casañas Puignau tancarà l’establiment de restauració del passeig aquest setembre
El 2011 va acollir el rodatge de la campanya Meditarràniament d'Estrella Damm dirigida per Isabel Coixet
Santi Coll
Lloc de trobada de diverses generacions, espai de tertúlies, enamoraments i complicitats. També escenari d’espots publicitaris molt mediàtics i escola d’aprenentatge per a un dels millors cuiners del món.Tot això i més ha estat el Si Us Plau de Roses, un restaurant i bar de tapes situat al passeig marítim de la localitat, amb vistes privilegiades a la badia de Roses, just davant de la Ciutadella.
El Si Us Plau va ser impulsat per Rosa Puignau, Pere Puignau i Mateu Casañas. Va obrir les portes l’abril de 1984 amb una fórmula que en aquell moment resultava moderna i innovadora. Eren els temps de les grans discoteques d’aquesta part de l’Empordà: Scopas, Chic i Octopussy, però també de locals més petits i no menys atractius, com el Picasso de Roses o el 600’s de Santa Margarida.
El Si Us Plau aviat es va situar entre els establiments més cobejats per al lleure nocturn i diürn, en una època en què els pubs i els bars tallaven el bacallà tant a Roses com a la zona dels Arcs d’Empuriabrava. Aquella fórmula també es va estendre a Figueres a principi dels anys noranta, i la família en va formar part amb l’obertura del Federal, a la plaça del Sol.
Una família que ha marcat una època
La família Casañas Puignau ha marcat tota una època en l’hostaleria de Roses i de l'Empordà. Fins al punt que el seu local va ser escenari, l’any 2011, d’una part del rodatge de la campanya d’estiu Mediterràniament d’Estrella Damm, centrada en elBulli i dirigida per Isabel Coixet.
Precisament a elBulli va començar a brillar Mateu Casañas Puignau, fill de Mateu Casañas i Rosa Puignau. Va formar part de l’equip liderat per Juli Soler i Ferran Adrià, que va portar el restaurant de Cala Montjoi a ser considerat durant anys un dels millors del món.
Al costat d’Eduard Xatruch i Oriol Castro, Casañas ha continuat aquella trajectòria d’èxit amb Disfrutar, a Barcelona, després d’haver iniciat una nova etapa amb Compartir, a Cadaqués. Sempre, però, amb el rerefons del que havia après a casa, a la cuina de l’àvia i dels pares.
El comiat després de més de 42 anys
Els Casañas Puignau han anunciat ara el comiat del Si Us Plau aquest setembre, un cop acabi la temporada forta de l’estiu. El tancament posa punt final a més de 42 anys d’història, des de l’abril de 1984 fins al setembre de 2026.
Mateu, Rosa i Pere ho han explicat amb un missatge carregat de records: “Ha passat un altre estiu... en aquest cas, el darrer. Ha sigut el que ha rematat el final d’una etapa de més de 42 anys. Una etapa en què moltes vegades s’arreglaven vides en plan personal, i on també han succeït desamors i amors, desconfiances i confiances, separacions i casoris”.
En el seu comiat recorden també tot allò que ha definit el Si Us Plau durant més de quatre dècades: “Una etapa molt bonica de la vida, on la gran majoria de clients del Si Us Plau han gaudit de postes de sol, de lluna plena, d’entrepans, tapes, vermuts, cafès, infusions, cerveses, gintònics, cocktails... amb alegria i bon rotllo... molt bon rotllo”.
“Algun dia us recordareu d’aquesta etapa —abril 1984, setembre 2026—. Amb tots els respectes, ha sigut part de la nostra i la vostra vida. Sense vosaltres, l’equip en general, clients, coneguts, amics i amigues... tampoc hauríem arribat tan lluny”, conclou la família.
Amb el tancament del Si Us Plau desapareix un dels locals més emblemàtics del passeig de Roses, un establiment que durant més de quatre dècades ha estat molt més que un bar o un restaurant: un punt de trobada i una part de la memòria sentimental de diverses generacions.
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Via: Empordà
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