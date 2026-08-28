Un cotxe xoca contra un garatge i atropella una persona a Figueres
Els Bombers i han hagut d’extreure la persona atropellada, que havia quedat sobre el capó del vehicle, per posteriorment ser traslladada a l’hospital pel SEM
Un cotxe ha xocat aquest divendres contra un garatge al carrer Nou de Figueres, ha trencat la persiana d’entrada i ha quedat encastat a l’interior. Arran de l’impacte, el vehicle també ha atropellat una persona, que ha acabat sobre el capó del turisme.
Els fets han tingut lloc pels volts de les 14:22 hores, quan un testimoni ha alertat els serveis d’emergència que un cotxe havia xocat contra un garatge. En arribar al lloc dels fets, els efectius han comprovat que, a més de l’impacte del vehicle contra l’immoble, hi havia una persona atropellada sobre el capó.
Els Bombers hi han desplaçat dues dotacions, que han treballat per extreure la persona atropellada i, juntament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l’han col·locada sobre una llitera i un matalàs de buit per traslladar-la a l’hospital.
Els serveis sanitaris també han atès la conductora del turisme, ja que tant la persona atropellada, com la conductora han quedat ferides.
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