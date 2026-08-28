Detinguts dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagats en un doble fons del maleter
El conductor va intentar esquivar un control policial i els dos arrestats han ingressat provisionalment a presó
La Policia Nacional ha detingut dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagada en un doble fons habilitat al maleter del vehicle en què circulaven. Segons el cos policial, els agents van intervenir 33 paquets amb 23 quilos de marihuana i un quilo de cocaïna després que el conductor intentés esquivar un control a la zona fronterera. Els dos arrestats estan investigats per un presumpte delicte de tràfic de drogues i han ingressat provisionalment a presó per ordre judicial.
Els fets van tenir lloc la matinada del 23 d'agost, quan agents que feien un control rutinari de prevenció a la Jonquera van observar un vehicle Skoda que, davant la presència policial, va fer cas omís dels senyals d'aturada.
Segons la Policia Nacional, el conductor va modificar la trajectòria i va fer una maniobra evasiva amb la intenció d'evitar el control. Els agents es van aproximar al vehicle, en què viatjaven els dos homes, i van escorcollar-lo.
Durant la inspecció van descobrir al maleter un doble fons preparat per ocultar-hi mercaderia. A l'interior van trobar els 33 paquets de droga, fet pel qual van detenir els dos ocupants del vehicle.
Posteriorment, els arrestats van passar a disposició judicial i el jutjat va decretar-ne l'ingrés provisional a presó.
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