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Roses organitza una sortida en vaixell per descobrir les piscifactories d’orada i llobarro

La visita es farà el 19 de setembre, durarà dues hores i permetrà conèixer de prop l’activitat aqüícola de la badia

La piscifactoria de Roses.

La piscifactoria de Roses. / Ajuntament de Roses

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Redacció

Redacció

Roses

L’Ajuntament de Roses i la Confraria de Pescadors organitzen el pròxim 19 de setembre una sortida en vaixell per conèixer el funcionament de les piscifactories d’orada i llobarro situades davant del port pesquer. La iniciativa vol acostar a la ciutadania l’activitat aqüícola que es desenvolupa a la badia de Roses.

El vaixell sortirà del port pesquer a les 10 del matí i està previst que hi torni cap a les 12. Durant les dues hores de recorregut, els participants visitaran les instal·lacions dedicades a la cria d’orades i llobarros.

La visita servirà per explicar com funcionen les piscifactories, el procés d’alimentació i cria dels peixos i les característiques del producte final. Les explicacions aniran a càrrec de Pere Planas, biòleg de la Confraria de Pescadors de Roses.

L’activitat està oberta a tots els públics i té un preu de 5 euros.

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La iniciativa està impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses conjuntament amb la Confraria de Pescadors. La coordinació va a càrrec de l’agent d’ocupació i desenvolupament local de desenvolupament sostenible del sector primari i compta amb una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

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