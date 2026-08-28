Roses organitza una sortida en vaixell per descobrir les piscifactories d’orada i llobarro
La visita es farà el 19 de setembre, durarà dues hores i permetrà conèixer de prop l’activitat aqüícola de la badia
L’Ajuntament de Roses i la Confraria de Pescadors organitzen el pròxim 19 de setembre una sortida en vaixell per conèixer el funcionament de les piscifactories d’orada i llobarro situades davant del port pesquer. La iniciativa vol acostar a la ciutadania l’activitat aqüícola que es desenvolupa a la badia de Roses.
El vaixell sortirà del port pesquer a les 10 del matí i està previst que hi torni cap a les 12. Durant les dues hores de recorregut, els participants visitaran les instal·lacions dedicades a la cria d’orades i llobarros.
La visita servirà per explicar com funcionen les piscifactories, el procés d’alimentació i cria dels peixos i les característiques del producte final. Les explicacions aniran a càrrec de Pere Planas, biòleg de la Confraria de Pescadors de Roses.
L’activitat està oberta a tots els públics i té un preu de 5 euros.
La iniciativa està impulsada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses conjuntament amb la Confraria de Pescadors. La coordinació va a càrrec de l’agent d’ocupació i desenvolupament local de desenvolupament sostenible del sector primari i compta amb una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
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