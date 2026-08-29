Lourdes Boix: "L'Escala és el poble més bonic del món"
L'exdirectora del Museu de l'Escala i arxivera va donar el tret de sortida a la Festa Major destacant l'encanta del poble, el seu patrimoni i elpaisatge com a elements de la seva identitat
«L’Escala és el poble més bonic del món». Ho deia l’exdirectora del Museu de l’Escala i arxivera municipal, Lourdes Boix, ahir al vespre quan va donar el tret de sortida oficial amb el pregó de la Festa Major que se celebra fins al 2 de setembre. Boix va recordar que la festa ha estat tradicionalment «quan es retroben les famílies per a gaudir d’un merescut descans després del treball de l’estiu».
Boix, que ha treballat i contribuït a recuperar la memòria del municipi, va fer referència durant el pregó al mar, al patrimoni i al paisatge. "Avui l’Escala és valorada perquè encara té encant de poble i ha conservat paisatge i patrimoni", manifestava.
"L’Escala era i és tot el món per a mi. M’ha donat la vida, m’ha fet créixer i ha estat la meva àncora per a navegar per la vida. Les arrels són la identitat i ens fan sentir que formem part d’una comunitat, sigui la pròpia o la que ens acull", deia la pregonera. I afegia que "els humans estem fets per viure en societat, compartir i estimar, per això es tan important treballar per la pau i el diàleg. El patrimoni expressa la nostra identitat. L’Escala és Empúries, és Víctor Català, és la pesca i la salaó d’anxova i sardina. Això em fa dir que l’Escala és la vila més salada de Catalunya, així que Visca la Mar salada, Visca l’Escala i la seva gent i Visca la Festa Major! Moltes gràcies!", remarcava Lurdes Boix.
Abans del pregó es va fer un homenatge a Josep Falgàs, per la seva col·laboració amb les festes de cultura popular i tradicional del municipi.
Les activitats continuen fins el dia 2 de setembre. Aquest cap de setmana, hi ha, entre d’altres, el corremulla, la Festa de l’escuma, la trobada gegantera, ball amb Betty Orquestra, planetari natural, barrakes cada nit, la cursa d’objectes flotants identificats, sardanes, teatre i activitats infantils, entre altres.
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