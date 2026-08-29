Una veïna del Port de la Selva porta a la Síndica una actuació policial per fer nudisme
La Federació Naturista-Nudista denuncia que quatre agents van acabar intervenint al domicili de la dona i sosté que l’ordenança municipal no prohibeix banyar-se nua
Una veïna del Port de la Selva ha presentat una queixa davant la Síndica de Greuges de Catalunya perquè investigui una actuació de vigilants municipals i dels Mossos d’Esquadra que, segons el seu relat, es va iniciar quan es banyava nua en una zona de roques de Cap de Bol. La Federació Naturista-Nudista de Catalunya (FNNC), que denuncia els fets, sosté que el nudisme no està prohibit per l’ordenança municipal i considera necessari aclarir la base jurídica de la intervenció.
Els fets haurien tingut lloc el passat 24 d’agost, cap a dos quarts de tres de la tarda. Segons explica la dona en la queixa presentada davant la Síndica, es banyava nua en una petita cala rocosa de Cap de Bol acompanyada de la seva neta de set anys i de la seva mare, de 87, quan dos vigilants municipals es van presentar al lloc presumptament arran de la queixa d’una altra banyista.
La dona assegura que els vigilants li van comunicar que aquella pràctica estava prohibida. Com que no portava documentació, la van acompanyar fins al seu domicili, situat a uns 200 metres del lloc. Posteriorment, segons la mateixa versió, també s’hi va desplaçar una patrulla dels Mossos d’Esquadra.
Els quatre agents haurien entrat inicialment a l’habitatge amb el consentiment de la veïna i els Mossos li haurien requerit que s’identifiqués. La dona va contactar aleshores amb el seu fill, que és agent de policia, perquè demanés explicacions sobre el motiu de la identificació i la seva base legal.
Segons l’escrit presentat davant la Síndica, després que el fill demanés als agents que abandonessin el domicili, aquests hi haurien continuat mentre mantenien el requeriment d’identificació. Finalment, la dona va entregar la documentació perquè, segons afirma, se sentia "pressionada, coaccionada i intimidada" i volia posar fi a la situació. La seva neta de set anys va presenciar els fets i, segons la queixa, va mostrar un estat d’angoixa i por.
La Federació qüestiona la identificació
La Federació Naturista-Nudista de Catalunya remarca que no existeix una prohibició general del nudisme a l’Estat i sosté que l’ordenança municipal del Port de la Selva tampoc no prohibeix aquesta pràctica. Per aquest motiu, qüestiona quin fet podia justificar la identificació de la veïna si l’origen de l’actuació era que s’estava banyant nua.
L’entitat recorda que la legislació de seguretat ciutadana vincula les identificacions policials a l’existència d’indicis de participació en una infracció o a la necessitat d’identificar una persona per prevenir la comissió d’un delicte.
La queixa demana a la Síndica que aclareixi tant la base jurídica de la identificació com la permanència dels agents al domicili una vegada que, segons el relat de la denunciant, se’ls havia requerit que en sortissin. També reclama que s’identifiquin els vigilants municipals i els Mossos que van intervenir i que s’informi de si els fets han acabat derivant en alguna denúncia, expedient sancionador o diligència policial.
La Federació recorda, a més, que el Síndic de Greuges ja es va pronunciar el 2018 sobre el naturisme i va considerar que aquesta pràctica mereix protecció tant en l’espai privat com en el públic. L’entitat defensa que "la nuesa no converteix ningú en sospitós" i reclama que els cossos policials coneguin el marc normatiu aplicable per evitar que es tracti una persona com si hagués comès una infracció pel simple fet d’estar nua.
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