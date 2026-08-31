El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
Alonso Caballero assegura que tenia un informe favorable i el sindicat SICPOL alerta que hi ha molts més casos similars
El cap de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero, ha decidit portar als jutjats l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) després de la denegació de la jubilació. Caballero haurà de reincorporar-se com a cap del cos aquest dimarts, després que la Seguretat Social no aprovés la seva jubilació, per no complir l'edat mínima. Caballero, però, aporta un estudi del mateix INSS on s'especifica que es podia jubilar l'1 d'agost de 2026. Amb aquest document, l'Ajuntament de la Jonquera va decretar la baixa de Caballero i ara ha de readmetre'l perquè l'informe definitiu denega la seva jubilació. El policia carrega contra el sistema que considera "anacrònic" i avisa que hi ha molts més casos com el seu.
Fa un mes, Alonso Caballero deixava de ser el cap de la Policia Local de la Jonquera perquè es jubilava. Aquest dimarts, però, s'haurà de reincorporar al seu lloc de feina, perquè, finalment, la Seguretat Social li ha denegat la jubilació per no complir l'edat mínima exigida. Caballero, però, ha decidit portar als tribunals la decisió de l'INSS. De moment, ha recorregut la denegació, però té clar que denunciarà els danys i perjudicis que li ha suposat.
El policia sosté que el 2024 va anar a l'INSS a informar-se sobre en quin moment podia fer efectiva la jubilació. Va ser aleshores quan li van comunicar l'1 d'agost de 2026, atès que tindria 59 anys i que porta gairebé 46 anys cotitzats.
Amb aquest document, Caballero va entrar una instància a l'Ajuntament de la Jonquera perquè fes efectiva la seva baixa "tal com marca el protocol". El problema ha estat que la resolució definitiva arriba un cop ja s'ha donat de baixa i això ha provocat que "quedi en un limbe". "L'Ajuntament va actuar com tocava, el problema no són els ajuntaments", explica.
El policia assenyala que no tenia "cap pretensió" de jubilar-se abans o després, però que li van dir la data i ho va fer efectiu. "Fa la sensació que jo he fet les coses malament i res més lluny de la realitat. És un sistema anacrònic i una situació insòlita", lamenta.
Tot plegat, denuncia Caballero, ha provocat que hagi hagut d'aturar un projecte personal que tenia previst un cop jubilat i assenyala que la seva família també ho ha passat malament. "Des d'un punt de vista personal t'afecta", diu.
Molts més casos
El de Caballero, però, no és l'únic cas que un "error de càlcul" provoca que un policia hagi de tornar a treballar, un cop ja s'ha jubilat. Quan això passa, l'Ajuntament està obligat a convocar de nou la plaça, però té tres anys per fer-ho. Això vol dir que la persona afectada podria arribar a estar fins a tres anys sense cobrar.
Caballero reconeix que l'Ajuntament de la Jonquera li ha retornat de seguida "gràcies a la bona relació" que han tingut durant els set anys que n'ha estat el cap. "Jo tinc sort, però hi ha companys que s'estan mesos sense cobrar", argumenta.
En aquest sentit, el Sindicat de Caps i Comandaments de Policies Locals de Catalunya (SICPOL) dona suport a Caballero i diu que ha iniciat una recollida de casos entre afiliats, caps de plantilla i comandaments de diferents escales i cossos policials de Catalunya, amb l'objectiu de determinar l'abast real de la problemàtica.
Al mateix temps, SICPOL ha elaborat un protocol preventiu de jubilació anticipada per als seus afiliats, que recomana començar a preparar l'expedient amb mesos d’antelació, revisar la vida laboral i els certificats de serveis i presentar la sol·licitud davant l'INSS tan aviat com legalment sigui possible, amb especial atenció als períodes d’interinitat i a possibles discrepàncies en el còmput.
El portaveu de SICPOL, Valentí Anadón, considera "inacceptable" la situació i assenyala que suposa "un salt al buit" per als policies que acaben i que han demanat jubilar-se anticipadament.
- Golejada a Montilivi per esvair els mals (5-2)
- Una dona de 49 anys, evacuada al Trueta després d'un xoc frontal entre dues bicicletes a Cruïlles
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Un home ferit per un tret a la cama en ple carrer de Salt després d'un incident en un pis
- Gimnasos femenins: entrenar sense complexos ni tabús
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- El Bisbat de Girona cedeix esglésies a altres confessions religioses
- Una fotografia captada a Llançà, guanyadora del MedFoto 2026