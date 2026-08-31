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Un centenar de persones es concentren a la gola del Fluvià per reclamar-ne l'ús públic

Empordà Dempeus denuncia la inacció de les administracions per aplicar les resolucions vigents

La protesta d'Empordà Dempeus per recuperar la gola del Fluvià

La protesta d'Empordà Dempeus per recuperar la gola del Fluvià / Empordà Dempeus

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ACN

ACN

Sant Pere Pescador

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte al vespre a la gola del Fluvià per exigir a les administracions que apliquin les resolucions judicials i recuperin l'ús públic de l'espai natural. Els manifestants han portat arbres per plantar-los simbòlicament a l'espai on un privat hi desenvolupa activitats econòmiques de forma irregular i també per demanar l'obertura del camí públic del Joncar. Des de l'entitat Empordà Dempeus, convocant de la protesta, han aprofitat per denunciar la inacció de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador i la Generalitat de Catalunya a l'hora de fer complir les resolucions existents pel tancament de les activitats econòmiques que hi ha a la gola.

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