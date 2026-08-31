Un centenar de persones es concentren a la gola del Fluvià per reclamar-ne l'ús públic
Empordà Dempeus denuncia la inacció de les administracions per aplicar les resolucions vigents
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Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte al vespre a la gola del Fluvià per exigir a les administracions que apliquin les resolucions judicials i recuperin l'ús públic de l'espai natural. Els manifestants han portat arbres per plantar-los simbòlicament a l'espai on un privat hi desenvolupa activitats econòmiques de forma irregular i també per demanar l'obertura del camí públic del Joncar. Des de l'entitat Empordà Dempeus, convocant de la protesta, han aprofitat per denunciar la inacció de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador i la Generalitat de Catalunya a l'hora de fer complir les resolucions existents pel tancament de les activitats econòmiques que hi ha a la gola.
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