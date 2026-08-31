Mobilitat
Fages de Climent: Crònica d’un despropòsit en un carrer estratègic de Figueres
Una cruïlla que s’ha convertit en símbol dels canvis de circulació desencertats des del mandat anterior, a l'espera d'una nova modificació
Santi Coll
Si res no ho espatlla, en un moment o altre sentirem a dir que es tornarà a modificar el sentit de circulació de la cruïlla del carrer Carles Fages de Climent amb l’avinguda Salvador Dalí. Poca broma: serà la tercera modificació que hi haurà en aquesta artèria viària en els dos darrers mandats municipals. Aquesta que vindrà ara, tal com va avançar la tinent d’alcalde Carme Martínez als veïns del Poblenou en una trobada recent, permetrà que els vehicles puguin accedir al carrer Frederic Mistral des de l’avinguda Dalí, un gir que s’havia pogut fer tota la vida fins que la qüestionada planificació municipal ho va espatllar temps enrere, quan va prohibir el doble sentit de circulació al carrer. El canvi està pendent del permís de l’Estat, titular d’aquest tram urbà de l’N-IIa.
Va ser una decisió poc meditada, en el seu moment, com ha quedat reiteradament demostrat amb les queixes veïnals i els canvis circulatoris. El doble sentit del carrer Fages de Climent mantenia alleugerida la mobilitat dels barris del Poblenou, Sant Josep, Vila Jardí i Olivar Gran. Les respectives associacions veïnals van defensar des d’un primer moment que el canvi era contraproduent. La millora urbana de la cruïlla, vinculada a l’adaptació del carril bici, que té continuïtat sobre el passeig del carrer Fages de Climent i la plaça Josep Pallach, va fer que l’Ajuntament convertís aquest vial en sentit únic d’entrada des de l’avinguda Dalí. Les queixes van ser majúscules.
2021: l’origen de la reforma
Per entendre com s’ha arribat fins aquí, cal retrocedir al novembre del 2021, quan van començar les obres de reforma de la cruïlla formada per l’avinguda Salvador Dalí, Frederic Mistral, Fages de Climent i el passatge Ponent. L’actuació formava part del projecte municipal «camins escolars segurs», que incloïa vuit intervencions a la ciutat, amb una inversió global de 597.758 euros. En aquest cas, la reforma estava vinculada a l’entorn de l’escola Cusí i tenia com a objectiu declarat millorar la seguretat dels vianants. Els treballs havien d’allargar-se fins a finals de gener del 2022.
La intervenció s’inscrivia, a més, en una aposta anterior per anar cosint la xarxa ciclista de la zona de ponent. Ja el 2019 l’Ajuntament havia projectat la connexió del carril bici de l’Olivar Gran amb el sector de Fages de Climent, en un itinerari d’uns 1.300 metres que havia de donar continuïtat als recorreguts cap als equipaments educatius i esportius.
El problema de mobilitat va aparèixer després de la reforma. El 2022, Fages de Climent va deixar de tenir els dos sentits de circulació regulats semafòricament que havia mantingut durant anys i es va convertir en un carrer de sentit únic d’entrada des de l’avinguda Salvador Dalí. El carril bici ocupava una part de l’espai disponible i, a partir d’aquell moment, recuperar els dos carrils de circulació deixava de ser una opció compatible amb la nova distribució de la via, segons ha defensat posteriorment l’Ajuntament.
El canvi tenia una conseqüència pràctica important: els vehicles dels barris situats a ponent podien entrar des de l’N-IIa cap a Fages de Climent, però perdien aquella mateixa via com a sortida directa cap a l’avinguda Dalí. Per anar cap al nord de Figueres calia buscar alternatives per Dama d’Aragó, Via Emporitana, l’avinguda Montserrat o la carretera de les Forques. Una modificació aparentment local acabava alterant, per tant, els itineraris habituals dels veïns.
La reforma ja havia provocat altres topades amb el veïnat. L’octubre del 2022, per exemple, l’EMPORDÀ explicava que els residents havien mantingut durant mesos un pols amb l’Ajuntament i Fisersa Ecoserveis per la retirada dels contenidors d’aquest mateix sector arran de les obres. Finalment, els contenidors van ser restituïts.
La situació es va fer especialment visible a començaments del 2024. Les obres de millora de serveis de la Via Emporitana van reduir encara més les possibilitats de sortida dels barris de ponent i les associacions veïnals van demanar públicament que es revertís el sentit de Fages de Climent. El vicepresident del Poblenou i president de l’Olivar Gran, Carlos Martín, advertia que el Poblenou i l’Olivar Gran tenien moltes dificultats per dirigir-se cap al centre o circular en sentit nord. «L’única sortida per Dama d’Aragó no és la solució», afirmava.
El 2 d’abril del 2024, l’EMPORDÀ va avançar que el govern municipal havia decidit modificar de nou la circulació, tot i reconèixer aleshores que, amb el carril bici consolidat, «no serà possible recuperar el doble sentit d’abans». Tanmateix, admetia que Fages de Climent «és molt més necessari com a accés a l’avinguda Dalí que no pas com està regulat ara».
Segon canvi de sentit
La modificació encara va trigar més d’un any a fer-se efectiva perquè qualsevol actuació sobre la cruïlla afectava l’avinguda Salvador Dalí, que continua sent el tram urbà de l’N-IIa i és de titularitat estatal. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va acabar autoritzant l’Ajuntament a executar la reversió.
La nova ordenació va impedir l’accés directe al carrer Frederic Mistral des de l’avinguda Dalí, deixant el passatge Ponent com a accés al barri. El nou objectiu és recuperar aquest gir, seguint les peticions fetes pels veïns i pels pocs comerciants que queden en aquesta zona. Tot plegat fa la sensació que la primera decisió la va prendre algú que coneixia ben poc aquesta part de la ciutat.
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