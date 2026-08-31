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Un incendi crema una zona de vegetació als afores d'un càmping a Sant Pere Pescador

El foc, de baixa intensitat, s'ha declarat prop del càmping La Gavina 2

L'incendi de vegetació a les afores del càmping

L'incendi de vegetació a les afores del càmping / Bombers de la Generalitat

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Sant Pere Pescador

Un incendi declarat aquest dilluns a la tarda als afores del càmping La Gavina 2, a Sant Pere Pescador, ha cremat aproximadament, segons les primeres informacions, 6.000 metres quadrats de vegetació.

L’avís de l’incendi s’ha rebut a les 16.40 hores. Es tractava d’un foc de baixa intensitat i l’afectació ha estat limitada.

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Els Bombers de la Generalitat han treballat amb sis dotacions i han donat l’incendi per extingit a les 18.22 hores.

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