Un incendi crema una zona de vegetació als afores d'un càmping a Sant Pere Pescador
El foc, de baixa intensitat, s'ha declarat prop del càmping La Gavina 2
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Un incendi declarat aquest dilluns a la tarda als afores del càmping La Gavina 2, a Sant Pere Pescador, ha cremat aproximadament, segons les primeres informacions, 6.000 metres quadrats de vegetació.
L’avís de l’incendi s’ha rebut a les 16.40 hores. Es tractava d’un foc de baixa intensitat i l’afectació ha estat limitada.
Els Bombers de la Generalitat han treballat amb sis dotacions i han donat l’incendi per extingit a les 18.22 hores.
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