Una vintena d'alcaldes de l’Alt Empordà exigeixen una millora dels serveis als seus pobles
Denuncien talls de llum, problemes de cobertura i deficiències en telecomunicacions
Reclamen a la Generalitat, l’Estat i les empreses responsables la creació de canals per notificar incidències, així com un diagnòstic de l’estat de les infraestructures i el seu manteniment
Fins a 23 alcaldes de l’Alt Empordà exigeixen que els seus pobles disposin d’uns «serveis bàsics dignes». En un manifest signat pels alcaldes, remarquen que fa massa temps que molts municipis pateixen, de manera reiterada, interrupcions i deficiències en serveis bàsics essencials que depenen de xarxes i infraestructures que no són de titularitat ni competència municipal.
Denuncien deficiències com talls de llum, problemes de cobertura de telefonia mòbil, interrupcions de les telecomunicacions o altres xarxes de subministrament. Subratllen que afecten «llars, comerços, empreses, explotacions agrícoles i ramaderes, equipaments públics i serveis essencials», i que poden ser especialment greus quan afecten persones vulnerables o serveis que necessiten garantir una continuïtat permanent.
Els alcaldes denuncien que des del món local no tenen les eines ni mitjans per donar resposta a tots aquests problemes i consideren que aquestes situacions ja formen part d’una realitat massa normalitzada: «Quan es repeteixen amb tanta freqüència, no es poden continuar tractant simplement com a episodis aïllats, sinó com a un problema estructural de país», asseguren.
Reclams
Per aquest motiu, exigeixen a la Generalitat, l’Estat i les empreses responsables de cada servei que s’estableixin canals estables d’interlocució amb els municipis, «per tal de comunicar problemàtiques recurrents, fer-ne seguiment i obtenir resposta de les administracions i empreses responsables». També demanen que es doni informació clara i àgil a la ciutadania sobre les incidències, la seva durada prevista, les causes i les actuacions en curs, especialment quan afectin serveis essencials o persones vulnerables.
Una altra de les reivindicacions és que es faci un diagnòstic de l’estat de les xarxes i infraestructures als municipis i de les causes de les incidències, «amb la corresponent elaboració i execució de plans d’inversió i manteniment». Reclamen un correcte manteniment del cablejat i de les antenes i una planificació que garanteixi uns serveis adequats arreu del territori, «atenent les singularitats de cada municipi i evitant que la dimensió, la ubicació o les característiques territorials es tradueixin en serveis de menor qualitat».
Viure en un poble no pot significar disposar d’uns serveis bàsics menys fiables, menys accessibles o de menor qualitat
Al manifest s’explica que totes aquestes deficiències es fan més evidents durant els mesos d’estiu; asseguren que l’augment de població, de l’activitat econòmica i del consum general, posa més pressió sobre unes infraestructures «que massa sovint ja funcionen al límit de la seva capacitat». Tot i això, remarquen que no es tracta d’un fenomen únicament estacional, sinó que els afecta al llarg de tot l’any amb «caràcter recurrent, generant incertesa i preocupació entre els veïns».
Finalment, el text acaba reivindicant que viure en un poble, independentment de les seves dimensions, ubicació o característiques, «no pot significar disposar d’uns serveis bàsics menys fiables, menys accessibles o de menor qualitat». Afirmen que l’accés a l’electricitat, les telecomunicacions i la resta de serveis essencials són una qüestió d’equilibri territorial i d’igualtat d’oportunitats.
Els alcaldes signants del manifest són els de l’Armentera, Biure, Boadella i les Escaules, Cabanelles, Cantallops, Castelló d’Empúries, Espolla, Fortià, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Navata, Ordis, Pau, Pedret i Marzà, Pont de Molins, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Vilabertran, Vilajuïga, Vilamacolum i Vilaür.
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