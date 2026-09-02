Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mercat de fitxatgesVol Girona-PalmaRècords de temperaturaMas PouPreu lloguerApunyalament Manresa
instagramlinkedin

Economia

Un any després, el Port de la Selva recupera els restaurants tancats però el futur del Brascó Cap de Creus continua en suspens

La majoria dels locals afectats han tornat a obrir amb nous gestors, mentre el complex esportiu continua tancat i pendent de definir el seu futur

El Brascó Cap de Creus, abandonat i afectat pel vandalisme a la Selva de Mar

El Cafè de la Marina va reobrir les portes el passat Sant Joan.

El Cafè de la Marina va reobrir les portes el passat Sant Joan. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Sònia Fuentes

El Port de la Selva

Un any després dels fets que van commocionar el Port de la Selva l’estiu del 2025, el municipi ha aconseguit recuperar bona part de l’activitat de restauració que havia quedat sobtadament interrompuda. Els locals que havien tancat han anat reobrint durant els darrers mesos, molts d’ells amb nous responsables i, en alguns casos, també amb nous noms i propostes. En canvi, el Brascó Cap de Creus continua tancat i amb el seu futur encara per definir.

La situació té una explicació en la naturalesa diferent dels negocis. Bona part dels restaurants afectats funcionaven en locals de lloguer, fet que va permetre als propietaris recuperar els espais i buscar nous operadors. Això ha facilitat que, amb l’arribada de la temporada turística, els establiments tornessin progressivament a l’activitat.

Entre els negocis que han reprès l’activitat hi ha el Cafè de la Marina, que ha tornat a obrir les portes al passeig marítim. També han iniciat noves etapes establiments com l’antic Ca la Maria, ara L’Espina, o La Bàmbola, que ha passat a ser Blaus. Can Rubiés també ha recuperat l’activitat i Ca l’Herminda continua oferint una proposta vinculada a la cuina marinera.

La recuperació també ha arribat a diversos establiments de platja. La guia turística municipal inclou actualment negocis com Blaus, L’Espina, Xiri Blanc, Xiri El Pas i Xiri Platja, entre d’altres. D’aquesta manera, bona part dels espais que havien quedat buits han tornat a tenir activitat coincidint amb la temporada turística del 2026.

El procés ha comportat, però, un canvi en el mapa empresarial del municipi. La concentració de diversos establiments sota una mateixa estructura ha desaparegut i ara els locals estan repartits entre diferents gestors i projectes. En alguns casos s’ha mantingut part de la identitat anterior, mentre que en d’altres el canvi ha estat pràcticament total.

El camí incert del Brascó Cap de Creus

El Brascó, en canvi, ha seguit un camí diferent. El complex esportiu no funcionava en un local arrendat com bona part dels restaurants, sinó que està vinculat a una estructura de propietat pròpia. Aquest és un dels factors que dificulta una reobertura ràpida amb un nou gestor. Sense una nova iniciativa empresarial o una actuació sobre el conjunt de les instal·lacions, el futur del recinte continua obert.

Notícies relacionades i més

El Brascó Cap de Creus en situació d'abandonament

El Brascó Cap de Creus en situació d'abandonament / Sònia Fuentes

Així, mentre els antics locals de restauració han anat recuperant la seva activitat i el front marítim torna a presentar una imatge similar a la d’abans de l’estiu del 2025, el Brascó continua sent l’excepció. Un any després, el municipi ha recuperat bona part dels negocis que havien quedat afectats, però encara té pendent resoldre què passarà amb un dels seus antics grans equipaments esportius.

Subscriu-te per seguir llegint

Via: Empordà

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents