Economia
Un any després, el Port de la Selva recupera els restaurants tancats però el futur del Brascó Cap de Creus continua en suspens
La majoria dels locals afectats han tornat a obrir amb nous gestors, mentre el complex esportiu continua tancat i pendent de definir el seu futur
El Brascó Cap de Creus, abandonat i afectat pel vandalisme a la Selva de Mar
Sònia Fuentes
Un any després dels fets que van commocionar el Port de la Selva l’estiu del 2025, el municipi ha aconseguit recuperar bona part de l’activitat de restauració que havia quedat sobtadament interrompuda. Els locals que havien tancat han anat reobrint durant els darrers mesos, molts d’ells amb nous responsables i, en alguns casos, també amb nous noms i propostes. En canvi, el Brascó Cap de Creus continua tancat i amb el seu futur encara per definir.
La situació té una explicació en la naturalesa diferent dels negocis. Bona part dels restaurants afectats funcionaven en locals de lloguer, fet que va permetre als propietaris recuperar els espais i buscar nous operadors. Això ha facilitat que, amb l’arribada de la temporada turística, els establiments tornessin progressivament a l’activitat.
Entre els negocis que han reprès l’activitat hi ha el Cafè de la Marina, que ha tornat a obrir les portes al passeig marítim. També han iniciat noves etapes establiments com l’antic Ca la Maria, ara L’Espina, o La Bàmbola, que ha passat a ser Blaus. Can Rubiés també ha recuperat l’activitat i Ca l’Herminda continua oferint una proposta vinculada a la cuina marinera.
La recuperació també ha arribat a diversos establiments de platja. La guia turística municipal inclou actualment negocis com Blaus, L’Espina, Xiri Blanc, Xiri El Pas i Xiri Platja, entre d’altres. D’aquesta manera, bona part dels espais que havien quedat buits han tornat a tenir activitat coincidint amb la temporada turística del 2026.
El procés ha comportat, però, un canvi en el mapa empresarial del municipi. La concentració de diversos establiments sota una mateixa estructura ha desaparegut i ara els locals estan repartits entre diferents gestors i projectes. En alguns casos s’ha mantingut part de la identitat anterior, mentre que en d’altres el canvi ha estat pràcticament total.
El camí incert del Brascó Cap de Creus
El Brascó, en canvi, ha seguit un camí diferent. El complex esportiu no funcionava en un local arrendat com bona part dels restaurants, sinó que està vinculat a una estructura de propietat pròpia. Aquest és un dels factors que dificulta una reobertura ràpida amb un nou gestor. Sense una nova iniciativa empresarial o una actuació sobre el conjunt de les instal·lacions, el futur del recinte continua obert.
Així, mentre els antics locals de restauració han anat recuperant la seva activitat i el front marítim torna a presentar una imatge similar a la d’abans de l’estiu del 2025, el Brascó continua sent l’excepció. Un any després, el municipi ha recuperat bona part dels negocis que havien quedat afectats, però encara té pendent resoldre què passarà amb un dels seus antics grans equipaments esportius.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Empordà
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- Montilivi pot veure l’equip amb més valor de mercat de Segona
- El campanar de la Catedral de Girona marca les hores amb dos tocs menys
- Necrològiques de l'1 de setembre de 2026