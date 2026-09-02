A l’Alt Empordà
L’Alt Empordà rebrà més exemplars d’ibis guiats per un ultralleuger per reforçar el projecte de reintroducció
La migració assistida des del centre d’Europa a Jerez repetirà parada als Aiguamolls de l’Empordà i 15 individus es quedaran a la zona per ampliar la població catalana d’aquesta espècie amenaçada
Guillem Costa
La jove població d’ibis ermità a Catalunya continuarà creixent. Amb el final de l’estiu, arriba també la migració de moltes aus, que, després d’haver-se reproduït, emprenen un llarg viatge que les portarà fins a les zones d’hivernada. Tanmateix, els exemplars d’ibis ermità que viuen a Europa, reintroduïts després que l’espècie s’extingís al continent, encara no tenen interioritzada de manera natural la ruta migratòria.
Per aquesta raó, durant els seus primers desplaçaments necessiten aprendre el camí. Els responsables de WaldrappTeam, l’equip austríac que des de fa anys treballa en la recuperació d’aquesta espècie, van crear un sistema de migració assistida en el qual els ibis joves segueixen un ultralleuger tripulat pels seus cuidadors.
Aquest any, la ruta tornarà a passar per l’Alt Empordà, un territori situat en un «punt estratègic del recorregut» i on el projecte de recuperació de l’espècie ja ha donat els primers fruits. En concret, els ultralleugers aterraran a l’aeroclub d’Ordis.
Parada extraordinària
Però aquesta escala no serà com les altres del viatge sinó que tindrà una conseqüència directa sobre la població catalana: 15 dels ibis que participen en aquesta migració es quedaran al recinte de Torre Mornau i s’incorporaran al projecte de conservació impulsat per la Fundació Alive i la Generalitat. D’aquesta manera, es reforçarà el nucli d’exemplars establert als Aiguamolls de l’Empordà.
Els ibis que ja viuen allà fa tot just uns mesos que estan volant en llibertat, després d’estar prop d’un any en un període d’adaptació durant el qual dormien dins de les gàbies. Ara es desplacen lliurement per la zona i ja es pot afirmar que Catalunya té una nova espècie d’au. De moment, la mortalitat ha sigut baixa i la majoria dels individus continuen amb vida. L’objectiu final del projecte és que un dia decideixin criar en aquest territori.
«L’elecció de l’Empordà no és casual, ja que la comarca se situa enmig de la ruta migratòria que connecta les àrees de reproducció europees amb les zones d’hivernada més al sud», ha afirmat Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica del Govern. Amb els 15 nous ibis, es busca augmentar les possibilitats que el grup es consolidi i, a llarg termini, pugui integrar-se en una població autosuficient i fins i tot migratòria de forma autònoma.
La data exacta d’arribada del grup a l’aeroclub d’Ordis encara no es pot concretar, ja que tant el vol com la durada de la parada depenen directament de les condicions meteorològiques, per la qual cosa la Fundació Alive i el WaldrappTeam treballen amb una planificació flexible per decidir el quin és el moment adequat.
Migració assistida
La metodologia del WaldrappTeam tracta d’ensenyar als exemplars joves una ruta que, a l’haver desaparegut les poblacions silvestres europees durant segles, ja no poden aprendre de generacions anteriors. Durant el primer viatge, les aus segueixen l’ultralleuger i els seus cuidadors, que substitueixen l’instint animal, amb l’objectiu que, una vegada apresa la ruta, puguin repetir-la en els anys següents de forma autònoma.
Si s’aconsegueix, s’aconseguirà connectar la població centreeuropea amb la del sud d’Espanya, ja establerta en diferents llocs de la província de Cadis, i Itàlia. Les electrocucions són la principal causa de mortalitat d’aquesta espècie. La segona, la caça il·legal, com es va comprovar a Extremadura quan un caçador va matar quatre exemplars. La reintroducció que s’expandeix per Europa se sustenta, principalment, en els programes de cria en captivitat desenvolupats pels zoos de Jerez i Viena.
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