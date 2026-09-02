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Cremen unes dues hectàrees en un incendi de vegetació a Vilafant

Quatre dotacions dels Bombers han treballat durant gairebé una hora per fer que el foc quedés completament extingit

Captura del vídeo dels Bombers apagant l'incendi de Vilafant.

Captura del vídeo dels Bombers apagant l'incendi de Vilafant. / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un incendi de vegetació ha cremat aquest dimecres al matí unes dues hectàrees d’un camp de rostoll a Vilafant. Les flames han afectat una zona situada a prop del carrer de la Mare de Déu del Mont, on els Bombers han treballat per evitar que el foc s’estengués.

Els Bombers han rebut l’avís a les 11:47 hores i hi han desplaçat quatre dotacions fins al lloc de l'incendi i, un cop a la zona, els efectius han treballat per controlar i extingir les flames, que han afectat principalment la vegetació seca del camp.

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L’incendi ha quedat completament extingit a les 12:40 hores. Un cop finalitzades les tasques d’extinció i revisada la zona, les quatre dotacions dels Bombers s’han retirat del lloc, en què malgrat la zona cremada, no hi ha hagut cap persona ferida arran dels fets.

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