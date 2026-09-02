L’Hospital de Figueres estrena una sala d’espera de Pediatria inspirada en Dalí
L’actuació, que inclou l’adequació de la planta d’hospitalització pediàtrica, ha tingut un cost de més de 45.000 € finançats gràcies a la campanya de mecenatge iniciada el 2022
La direcció creativa i concepte del nou espai de Consultes Externes ha anat a càrrec d’Arauna Studio & Rai Pinto Studio
L’Hospital de Figueres ha reformat la sala d’espera pediàtrica de Consultes Externes i la planta d’hospitalització de Pediatria amb l'objectiu de crear espais més càlids, acollidors i adaptats a les necessitats dels infants i les seves famílies. La intervenció ha estat possible gràcies a una campanya de captació de fons que va recollir 45.238 euros entre el desembre del 2022 i el desembre del 2024 i que va comptar amb el suport de particulars, empreses, entitats i administracions del territori.
“Aquest és el segon gran projecte que fem realitat a la Fundació Salut Empordà gràcies a la generositat i implicació de la comunitat. Després de la construcció del Jardí Terapèutic a l’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume, ara hem adequat aquestes dues àrees de l’Hospital de Figueres. El pacient pediàtric és especialment vulnerable quan es troba en un entorn sanitari, i aquestes millores ens permeten oferir-li una atenció més empàtica i acollidora”, ha explicat el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Xavier Verdaguer. “Aquest projecte demostra de què som capaços quan el territori s'uneix per un objectiu comú. És un orgull veure com la suma d'esforços de tantes persones pot transformar la realitat del nostre hospital”, ha afegit.
Un disseny inspirat en Salvador Dalí
La renovació dels dos espais comparteix una mateixa línia creativa, basada en una reinterpretació contemporània del món oníric i surrealista de Salvador Dalí. La direcció creativa i de concepte del projecte és d’Arauna Studio, responsable del disseny gràfic, i Rai Pinto Studio, encarregat del disseny d’espai. Tots dos estudis estan especialitzats en la humanització d’entorns sanitaris.
La intervenció que s’ha fet als dos espais busca donar-los continuïtat i parteix de la idea de fer una reinterpretació contemporània del món oníric i surrealista de Salvador Dalí. El projecte connecta la identitat local de l’Alt Empordà – agafant el leitmotiv dalinià-, amb l’univers infantil, combinant elements com la dispersió, la corba, el joc, la fauna fantàstica i l’estrambotisme. Tot plegat s’articula mitjançant una paleta de colors càlida, formada principalment per tons grocs, taronges, blaus, grisos i blancs.
A la sala d’espera de Consultes Externes s’han substituït les cadires convencionals per un sistema de mobiliari modular que trenca amb les formes tradicionals. Les taules i les cadires incorporen formes que recorden animals i altres elements del món infantil. Els diferents mòduls ofereixen quatre nivells d’alçada, de manera que infants i adults poden seure, jugar i interactuar amb l’espai en diferents posicions. L’objectiu és convertir el temps d’espera en una experiència més amable i lúdica per als pacients pediàtrics.
La reforma també incorpora una aposta per la diversitat lingüística. Les diferents portes de la sala d’espera donen la benvinguda als usuaris en les vuit llengües més parlades a Figueres: català, castellà, àrab, italià, wòlof, anglès, francès i romanès. Les paraules i les lletres formen part del mateix disseny i conviden els infants a jugar i interactuar amb el llenguatge mentre esperen.
La sala també disposa d’una tauleta interactiva infantil, amb continguts educatius i aplicacions didàctiques, que ofereix a les famílies una alternativa tecnològica durant l’espera.
Millores a la planta d’hospitalització pediàtrica
A la planta d'hospitalització pediàtrica, la campanya de captació de fons ha permès adequar els dos boxs destinats a l’atenció urgent pediàtrica, intervenir a les portes de les habitacions seguint la mateixa línia gràfica de la sala d’espera i pintar el passadís per dotar l'espai d'harmonia visual.
A més de l'adequació d’aquestes dues zones de l'Hospital de Figueres, la Fundació Salut Empordà explica que continuen treballant perquè l’experiència dels infants als diferents centres i serveis sigui agradable, acollidora i confortable.
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