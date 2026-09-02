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Els Bombers extingeixen un incendi a l’abocador de Pedret i Marzà

L’avís s’ha rebut a les 14.04 hores i s'han mobilitzat set dotacions per apagar un foc que ha cremat durant dues hores abans de donar-se per controlat

L'incendi de Pedret i Marzà.

L'incendi de Pedret i Marzà. / Bombers de la Generalitat

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Redacció

Redacció

Els Bombers han treballat aquest dimecres en un incendi a l’abocador de Pedret i Marzà. Després de rebre l’avís a les 14.04 hores, hi han desplaçat set dotacions, que han aconseguit donar el foc per extingit a les 16:18 hores.

Segons han informat els Bombers, el foc ha començat a cremar amb intensitat i l’estratègia d’extinció ha consistit a abocar-hi una gran quantitat d’aigua per sufocar les flames. Paral·lelament, els treballadors de l’abocador han remogut el material amb maquinària pesant, una actuació que ha permès als efectius d’emergències accedir als residus que cremaven i facilitar les tasques d’extinció.

Mentre els treballadors removien el material, els Bombers han treballat amb mànegues de gran cabal, capaces de projectar una gran quantitat d’aigua per segon, fent que la combinació de l’actuació dels efectius amb aquestes mànegues i el treball de la maquinària pesant permetessin finalment extingir completament l’incendi dues hores més tard.

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Aquest foc a l’abocador, de fet, no ha estat l’únic d’aquest any. El passat 3 de juny, aquesta mateixa planta ja va patir un altre incendi, que va obligar a mobilitzar nou dotacions dels Bombers de la Generalitat. En aquella ocasió, el foc també va ser intens i la columna de fum es podia veure des de diferents punts de l’Alt Empordà.

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