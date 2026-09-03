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Crema completament un cotxe a l'AP-7 a Garrigàs i el foc afecta la vegetació del marge

Cinc dotacions dels Bombers s'han desplaçat per extingir les flames que han calcinat totalment el turisme

Bombers durant les tasques d'extinció de l'incendi al turisme.

Bombers durant les tasques d'extinció de l'incendi al turisme. / Bombers de la Generalitat

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Un cotxe ha cremat completament aquesta dijous a la tarda a l’AP-7, al punt quilomètric 35, al terme municipal de Garrigàs.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís cap a tres quarts de tres de la tarda i hi han desplaçat cinc dotacions.

Quan els efectius han arribat al lloc dels fets, en una àrea de servei de l’autopista, el vehicle ja estava completament envoltat per les flames. Malgrat les tasques d’extinció, el foc ha acabat calcinant tot el turisme i també ha afectat directament uns cinc metres quadrats de vegetació del marge.

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Els Bombers han treballat per sufocar l’incendi i assegurar la zona. El foc ha deixat el vehicle completament calcinat i també ha afectat una petita zona de vegetació, però no s’han hagut de lamentar ferits.

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